Le pegaron y la tiraron al río Limay

Una joven de unos 22 años fue rescatada el lunes por la noche de las aguas del río Limay, en Neuquén, en un operativo conjunto de la Policía y Bomberos. La principal hipótesis señala que la chica, que sufría de hipotermia, habría sido golpeada y arrojada al curso de agua en circunstancias que se investigan.

Según el diario LM Neuquén, los efectivos policiales trabajaron al menos durante varias horas hasta que finalmente, con un gomón, llegaron a un islote del río del que rescataron a la mujer.

El comisario inspector Guillermo Rivera, coordinador de la zona este de la Policía, indicó a LU5 que una patrulla encontró un auto Renault Clio abandonado "en un lugar que no está muy iluminado" y tras averiguar que el vehículo pertenece a una vecina de esa zona de la ciudad iniciaron un operativo para dar con su paradero.

El auto estaba abierto, sin ocupantes, con las llaves puestas y varias pertenencias de la mujer, entre las que se encontraban un teléfono celular y un botón antipánico asignado por la Justicia a las mujeres víctimas de violencia de género.

Los familiares le habrían revelado a las policía que la joven tomó prestado el auto de su madre para radicar una denuncia contra su ex pareja.

La Policía focalizó el operativo en la costa del Limay. Los Bomberos se sumaron a la búsqueda con un gomón y después de varias horas encontraron a la mujer, que sufría de hipotermia, en un islote.

La rápida búsqueda policial que se desplegó tras el hallazgo del auto de la madre de la chica, en el que ella había salido para volver a denunciar a su ex, marcó la diferencia.

En un primer momento no se descartaba nada: se pensó que la joven se había arrojado al río o que había sido víctima de un delito. Ambas hipótesis dispararon un rastrillaje en la zona de la ribera.

En una breve comunicación con LM Neuquén, la chica declaró: “Me interceptaron unos amigos de mi ex y no quiero hablar porque tengo mucho miedo”.

“Ya le contamos todo a la Policía y no hacen nada. Hace 4 años que está separada, pero no la deja en paz. Tenía golpes en la cabeza y rasguños en las piernas. No quiero que un día me traigan a mi hija muerta en un cajón”, contó la madre de la joven.

El calvario de esta chica comenzó cuando tomó la decisión de separarse de su ex luego de más de seis años juntos y con quien había tenido una nena, que hoy tiene casi 3 años. Tras ello, un día el sujeto cayó a su casa, le sacó el celular, se lo rompió y le quebró la nariz en tres partes.

Por ese violento ataque, el agresor fue condenado a dos años en suspenso y se le impusieron restricciones de acercamiento y de ejercer actos de perturbación, que nunca cumplió. A los meses, la interceptó cuando llegaba a su casa, la agarró de los pelos y la empujó. Luego la agredió en su trabajo, que perdió tras ese episodio. Ambos hechos fueron denunciados, pero hasta el momento no tenía respuestas.

Ahora, la víctima de violencia de género se encuentra con custodia policial desde el martes por la noche.