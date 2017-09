La picante entrevista de Pampita a Yanina Latorre

Luego de tantas polémicas entre ellas, con cruces en las redes, discusiones en la pista de ShowMatch, y recelos por temas pasados, Carolina Ardohaín y Yanina Latorre estuvieron frente a frente en Pampita Online, el ciclo que conduce la modelo por KZO.

Y allí, además de entrevistar a la mujer de Diego Latorre por todo lo que ha pasado luego del PuntitaGate (Yanina confesó que sigue teniendo sexo con el ex futbolista, y que sus hijos les pidieron que no se separen), ambas limaron asperezas. Es más, la rubia recordó por qué Pampita la tenía bloqueada en Twitter. “No te había insultado, había dicho que te creías más de lo que eras“, contó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Y luego llegó el momento en el que Pampita sacó el tema de su separación de Benjamín Vicuña. “Se te juzga por haberte metido en mi separación y en la de Nicole Neumann. Todo el tiempo me decían que me odiabas. ¿Tuviste un ensañamiento con mi persona? Capaz te parecía divertirdo, no sé“, lanzó la modelo sin anestesia.

Luego de un idea y vuelta, Latorre explicó: “Cuando me preguntaron dije que no me dabas lástima porque cada uno sabe dónde tiene que estar y yo creía que él no te había metido los cuernos con la China Suárez“.