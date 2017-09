Una app para pagar el arancel de las compras en el exterior

Para evitar las largas colas en los pasos fronterizos como el de Mendoza, la AFIP está desarrollando una aplicación para los celulares para que los viajeros puedan declarar sus compras y pagar el arancel correspondiente.

Lo que debe tenerse en cuenta es cómo se presentarán los tickets que hay que mostrar para respaldar las compras en el exterior. Una de las opciones es escanearlos con el mismo teléfono, o bien presentarlos en la aduana.

Si la aplicación funciona, una vez que se hace el trámite, solo resta pasar por la Aduana y constatar que se hizo el pago correspondiente.

Por vía aérea y marítima, se pueden ingresar sin pagar impuestos compras de hasta u$s 300 por persona, ya sea desde países limítrofes o no. En tanto, los menores de 16 años pueden traer con el equipaje u$s 150 de productos del exterior, además de ropa y objetos de uso personal o libros.

En cambio por vía terrestre o fluvial la franquicia es inferior y de Chile, por ejemplo, si se va en ómnibus, sólo se puede traer libre de impuestos u$s 150 por persona en electrónica o electrodomésticos. Los menores de 16 años pueden ingresar u$s 75 en objetos que no sean ropa, objetos de uso personal o libros.

Fuente: Cronista