La Bomba Tucumana atacó a Mica Viciconte y ella le respondió

Gladys “La Bomba Tucumana” fue la encargada de abrir la gala del Cuarteto en trío junto a Facu Arrigoni y la Tota Santillán como invitado. Juntos bailaron “Por lo que yo te quiero”, de Walter Olmos.

En la previa, la Tota aseguró haber “tocado fondo”, mientras que La Bomba arremetió duramente contra Mica Viciconte, quien esperaba su turno para bailar junto a Nai Awada.

“Mucha gente proyecta en otras personas lo que no puede asumir. Mostrámela porque no la registro. Ah, la chica joven, la que nunca va a tener 50 años“, la ninguneó Gladys.

“No sé cuál es el problema. Ya me conoce, habla un montón de mí”, replicó la modelo. “Por favor, hija. No me interesa hablar de vos, inventate una previa”, le sugirió la cantante. “Este arranque no es el esperado”, dijo Tinelli en medio del clima de tensión.

“Es una bicha de las que se arrastran, le pongo bichiconte. Es una atrevida, no la registro. Sos un tres de copas, no llegas a ser cuatro de copas”, arremetió La Bomba. “Dijo que tu hijo se tenía que buscar un novio porque ninguna chica te venía bien”, recordó Ángel de Brito.

“Mi hijo es un chico que está criado en un seno de amor donde sus padres todas las noches al oído le decían ‘te amo, hijo’. Yo lo crié así y no tiene por qué traer una lista que diga que se acostó con qué mujer para que sea macho. Y si fuese gay qué problema hay“, tiró la cantante.

“Que se pelee conmigo, ¿qué tiene que ver mi hijo?”, se indignó Gladys. Y luego estalló: “Tiene la cara grande, larga, exótica, y le llega la pera hasta acá (se señaló el pecho). La veo bastante varonil, no la veo femenina para nada, ninguna sutileza de mujer. Es una ordinaria, atrevida, desamorada”. “Vení a hablar cara a cara”, concluyó Mica.

Luego de la coreo, Mica se cruzó con Tyago Griffo. “Entraste al camarín a bardearme”, lo acusó ella. “Estuviste acá porque te invitamos nosotros. Sos una maleducada, una fantasma”, disparó él.

Previo al último puntaje, Gladys y Tyago cantaron a dúo el tema “Aventura”, de Abel Pintos. Ante las acusaciones de “playback” de Mica, Rocío Robles salió en defensa de Tyago y preguntó: “¿Y ella que sabe hacer además de confrontar?”.