El mensaje de Lali tras su polémica frase sobre el sexo

Lali Espósito brindó una entrevista donde habló sin tapujos sobre su vida, incluido el sexo. Tras la revolución que causó en la red, la actriz y cantante dejó un mensaje en Twitter.

“¿Sos una persona de disfrutar y de gozar de los placeres?”, le consultaron a Lali en revista Viva. Además de decir que le gusta “morfar” y que le encanta “todo”, la artista disparó: “me encanta coger“, y la red explotó.

“Como me encanta lo placentero, cuando no me encuentro en ese lugar, me siento incómoda”, tiró sin filtro.

Su declaración obtuvo comentarios de todo tipo, generando polémica y chistes. Aunque sus fans estuvieron al pie del cañón para defenderla.

Horas después, al ver la trascendencia que había tomado esa frase en particular, la intérprete de “Una na” y “Boomerang” usó su cuenta de Twitter para manifestarse.

“Cuando el foco está siempre en lo irrelevante innecesariamente…”, escribió Lali.