El comentario de Nicolás Cabré que enfureció a “La China” Suárez

Todo comenzó semanas atrás cuando el actor habló del bebé su ex pareja espera junto a Benjamín Vicuña.

“Me da mucha alegría el embarazo. Mi hija va a tener una hermanita hermosa seguramente”, fueron las palabras de Cabré.

El problema fue que “La China” no daba indicios sobre si estaba embarazada de un nene o una nena y, la declaración de su expareja la enfureció a punto tal que levantó el teléfono y le expresó su enojo al padre de su hija Rufina.

“Lo llamé y le dije: ‘Boludo, ¿por qué dijiste eso?’, y me dijo: ‘No sé por qué dije eso porque nunca me dijiste el sexo'”, contó Suárez, que aclaró que no conoce el sexo del bebé que espera.

“No sabemos todavía. Es el sexo de un bebé, tampoco hay que armar un tema tan grande y creo que hay mucho morbo; no pasa nada. El día que lo sepa, lo voy a contar”, aseguró.

En las redes sociales, la actriz reveló que sufre comentarios de fans de Carolina “Pampita” Ardohaín, al comparar al bebé que espera con Blanquita, la hija de Vicuña y la modelo, que falleció en 2012.

“Por suerte, cada vez es menos. Le pasa a todo el mundo y también hay mucha gente que nos da amor, nos dice cosas lindas y nos acompaña; así que da igual. Hay que acostumbrarse”, concluyó.