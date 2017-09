Uso del suelo: quieren potenciar más de 120 nodos en la provincia

Se vienen tiempos de definiciones en Mendoza después de la aprobación de la Ley del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Los departamentos tienen que convocar a las instituciones y organizaciones para trabajar en los planes de ordenamiento de cada Comuna.

Una de las palabras clave es el término “nodo”, eje fundamental sobre el que se trabajará en los próximos tiempos.

Un nodo es todo núcleo poblacional existente, por ejemplo, el Gran Mendoza es uno de ellos y de importancia regional. Los son también San Martín, Tunuyán, San Rafael y cada una de las cabeceras departamentales. El Gobierno ya definió 120 localidades para trabajar.

Las primeras críticas

“De las 220 ciudades, pueblos y localidades que tiene Mendoza, a 40 de ellos hay que jerarquizarlos; al resto, si tenemos plata, los desarrollamos”, dijo el agrimensor Luis Alberto Martín, máster en Políticas Públicas y profesor titular de la cátedra Planeamiento y Gestión Territorial y Ambiental, de la Universidad Juan Agustín Maza.

En una crítica directa al plan manifestó que, en realidad, “es un manual de planeamiento”, porque “el Gobierno no se atrevió a decidir temas importantes que derivó a los departamentos”.

Dijo, además: “Tenemos muchos riesgos de que la gente poderosa coopte a los concejos deliberantes” cuando tengan que tratar sus propios planes de ordenamiento.

Los 40 pueblos

“Las 40 ciudades, pueblos o localidades importantes que yo elegí tienen una gran afluencia de gente. Hay que comenzar a definir cuáles son las demandas sociales en los principales centros urbanos de la provincia”, señaló.

Martín sentenció que “el Gobierno debe entender que tiene que decidir con los municipios estratégicamente” y concentrar los esfuerzos humanos, técnicos y financieros.

“Aprovechemos para trabajar la estructura de salud que ya está instalada, las escuelas primarias y secundarias, el comercio, si hay algún teatro o si hay un salón de usos múltiples”, agregó.

“Tengamos la seguridad de que en 40 lugares contaremos, por ejemplo, con una salud de excelencia. Si dividimos la superficie de la provincia, a cada uno de ellos le corresponderán unos 100km2 de influencia; ellos estarán en el centro, irradiando lo que los otros pueblos necesitan. Hay que fortalecer los 220 pueblos de la provincia pero hay que elegir con estrategia”.

A la hora de las definiciones Martín fue contundente: “El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial es sólo un manual de ordenamiento que indica a los municipios qué deben hacer: que definan la densidad, que dibujen la zona urbana, la zona urbanizable, las zonas rurales, clasifiquen el territorio. Haber empleado 5 o 6 años para luego hablar con los municipios para darles un manual es un despropósito”.

La voz de la Agencia Provincial

Respondiendo al agrimensor Martín, Nadia Rapali, geógrafa, vocal por parte del Poder Ejecutivo en la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, reconoció: “Es cierto que hay cosas que se podrían haber precisado más, pero hubiéramos entrado en conflicto con los departamentos, porque también está el poder de los intendentes.”

Y agregó: “El Plan no es una ley estática porque tiene sus propios plazos de actualización y posibilidades de ajustar”.

Acerca de si el ordenamiento territorial es un freno para el avance de los barrios privados sobre el cinturón verde y el piedemonte destacó: “No es un freno en tanto los frenos se ponen en la gestión, los vamos a poner cuando empecemos a gestionar los expedientes, por decirlo de alguna manera”.

“El plan no puede prohibirlos porque están avalados por el Código Civil. Lo que sí se puede hacer es encauzarlos y ponerles un límite de alguna manera. Hay lugares en lo que no podrán estar, hay lugares en los que no se puede construir. De alguna manera se están poniendo frenos, cosa que antes no había”, agregó.

“Inicialmente hay que estudiar cuáles son las demandas que tiene la gente en los nodos sobre estructuras, equipamientos y servicios”, dijo. Como ejemplo, explicó: “El Hospital Scaravelli, de Tunuyán, responde por una población mucho mayor que la de esa ciudad porque es el hospital del Valle de Uco. Hay que estudiar si su equipamiento está respondiendo a la demanda. Hace algunos años hubo una queja muy grande porque el servicio de Neonatología era muy requerido pero no tenía una estructura importante. No estaba respondiendo a una demanda bien puntual”.

Rapali añadió: “Los municipios son los que conocen estas necesidades más de cerca y son los que las pueden relevar en el marco de sus planes”.

