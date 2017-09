Fotos y videos: se incendió una vivienda en pleno centro

La planta alta de un dúplex ubicado en Rioja y Garibaldi de Ciudad fue consumido por el fuego durante la tarde de este lunes. En el momento del siniestro se encontraban Pedro Tejeda de 54 años y su hijo Lautaro de 17.

"Nos quedamos en la calle, perdimos todo", dijo el hombre con lágrimas en sus ojos.

Padre e hijo se encontraban en la planta alta del departamento. Iban a comenzar a preparar el almuerzo cuando el humo comenzó a invadir la vivienda y allí se percataron de la situación. "A un metro de la cocinita puse una silla con dos frazadas y, aparentemente, el viento hizo que se prendieran fuego y pasara este desastre", aseguró Tejeda.

El hombre junto a su hijo no sufrieron daños ya que rápidamente abandonaron el hogar en busca de ayuda. Fueron los vecinos de la zona y, algunos curiosos que pasaban por el lugar, los que llamaron a los bomberos que llegaron de inmediato.

Necesitan ayuda

Hace tres años Pedro y Lautaro alquilan la propiedad, jamás tuvieron ningún inconveniente. "No entendemos cómo pasó y fue tan rápido que aún no reaccionamos", dijo el jovencito que recién llegaba de la escuela.

Por su parte, el hombre desesperado pidió ayuda ya que se encuentra desde hace varios meses sin trabajo. "Hacía changuitas pero nada fijo. Hago de todo, incluso me destaco como músico pero necesito que alguien me tienda una mano ya que no nos quedó nada. No tengo dónde ir con mi hijo", aseguró.

El hombre, en medio de la desesperación rescató un bombo, un charango y una guitarra, los instrumentos con los que trata de ganarse unos pesos. "Hace unas semanas puse en venta todo porque no tenía para comer y ahora me pasa esto, no sé cómo haré para salir", manifestó.

La familia está desesperada y solicita la ayuda a todos los que quieran colaborar con ellos. Desde un lugar donde alojarse hasta un trabajo será bien recibidos. Los que deseen colaborar podrán llamar a los celulares 156122282 o 156816215.

Mirá las fotos y los videos del incendio.