No es la primera vez que Oscar Martínez defiende al Gobierno que encabeza Mauricio Macri, ni que critica duramente al peronismo. Pero esta vez, el actor mostró un enojo muy fuerte.

“Lo que pasa en el país me genera preocupación, angustia, tristeza y enojo porque estoy viviendo algo que viví muchas veces y me siento rehén de una porción fanatizada de la población que no acepta los términos de la democracia tal como debería”, expresó el artista en el ciclo radial La Conversación de La Once Diez.

Desde Nueva York, donde está haciendo una película, Martínez fustigó al peronismo. “Ha llevado políticas antagónicas con el mismo sello. He sido víctima de las divisiones internas de ese movimiento, que representa a un 30 por ciento de la población en el mejor de los casos, pero que llevaron siempre una política violenta, autoritaria, agresiva, intolerante“.

“Comparar este Gobierno con la dictadura es de una demencia inexplicable, podés no estar de acuerdo y expresarlo, siempre y cuando se haga en el marco de la ley, pero esto ya es una guerra“, agregó el protagonista de El Ciudadano Ilustre.