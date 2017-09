Alejandro Fantino habló de su fuerte cruce con Jorge Rial

Cuando se produjo la renuncia de Eduardo Feinmann a Animales Sueltos, las esquirlas de la bomba que detonó en los pasillos de américa se dispararon para todos lados provocando heridos y peleas inesperadas, como fue el caso del fuerte cruce entre Alejandro Fantino y Jorge Rial.

Como invitado en el programa El buscador en red, que conduce Gonzalo Bonadeo en la Televisión Pública, Fantino se refirió al episodio que vivió con el conductor de Intrusos. “Hay cosas que realmente me ponen mal, fuera de joda. El otro día tuve un altercado con Rial. Justamente, yo sentí que él se había metido con mi trabajo“, contó.

“Fue por la renuncia de Feinmann, la arrobó a Romina Manguel. Entonces, si yo estoy como el tema de Moris que decía ‘yo vivía en el bosque muy contento’, ya está, yo no te hago nada, no te jodo, no me meto con vos. Ya está, ya pasó, hubo un ida y vuelta en redes“, agregó el conductor, y expresó: “Yo creo que en este medio lo que hay que hacer es poner rápidamente los límites, porque sino te pasan por encima“.