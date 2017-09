Argentina Wine Awards 2017: ganadores

El viernes a la tarde, en un concurrido cóctel celebrado en Bodega Salentein, se anunciaron los ganadores del Argentina Wine Awards 2017, certamen organizado por Wines of Argentina y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). El AWA es considerado el concurso más influyente del vino argentino de América Latina y en su 11ª edición, denominada “Breaking New Ground”, se pudieron percibir las transformaciones que los productores argentinos están impulsando en materia de regionalización en pos de difundir la identidad de sus vinos.

Con la finalidad de mostrar la diversidad ofrecida por los diferentes terroirs de Argentina, este año las catas fueron organizadas por regiones productivas además de categorías de precios y varietales como se hacía en ediciones previas. Tras la minuciosa degustación a ciegas realizada por 12 jueces internacionales y 7 nacionales, se anunció que 47 vinos obtuvieron 95 puntos.

Los vinos que recibieron Trophy fueron en total 17: 6 red blends, 5 malbec, 1 cabernet sauvignon, 1 cabernet franc, 1 chardonnay, 1 sparkling wine, 1 white blend y 1 sweet wine:

· Fabre Montmayou Reserva Malbec, 2016 - Bodegas Fabre SA

· Doña Paula 969, 2017 - Doña Paula

· Cocodrilo Corte, 2015 - Viña Cobos SA

· Riccitelli & Father, 2014 - Riccitelli Wines

· Finca Los Nobles Cabernet Bouchet, 2012 - Bodega Luigi Bosca /Familia Arizu

· Santiago Graffigna, 2014 - Bodegas Graffigna

· Alta Vista Premium Extra Brut - Alta Vista

· Agostino Familia White Blend, 2014 - Finca Agostino Hnos. S.A.

· Cadus Vistaflores Appellation Chardonnay, 2016 - Cadus Wines

· Gran Medalla Cabernet Franc, 2014 - Trapiche

· Santa Julia Reserva Malbec, 2016 - Bodega Santa Julia

· Tito Zuccardi Paraje Altamira, 2015 - Bodega Zuccardi Valle De Uco

· Santa Julia Reserva Malbec Cabernet Franc, 2016 - Bodega Santa Julia

· Rutini Apartado Gran Malbec, 2014 - La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda

· Grand Reserve Del Fin Del Mundo, 2013 - Bodega Del Fin Del Mundo

· Colomé Malbec , 2015 - Bodega Colomé

· Cafayate Gran Linaje Torrontés Cosecha Tardía, 2015 - Bodegas Etchart (Pernod Ricard Argentina S.R.L.)

Tres de estos 17 trophies obtuvieron también el galardón Regional Trophy.

Valles del Norte:

Colomé Malbec 2015, Bodega Colomé

Valles de Mendoza:

Gran Medalla Cabernet Franc 2014, Bodega Trapiche

Valles Patagónicos & Atlantic:

Grand Reserve del Fin del Mundo 2013, Bodega del Fin del Mundo

En tanto la Región de la Rioja y San Juan obtuvo el cuarto Regional Trophy con su vino:

Pyros Special Blend 2013, Bodega Salentein

Durante la ceremonia también se otorgó un reconocimiento especial a Andrés Rosberg, destacado como la “Personalidad del Año 2017”.

Dicho galardón resalta su reciente elección como presidente de la Asociación de la Sommellerie Internacional (ASI), siendo el primer argentino en presidir esta organización.

Andrés Rosberg, de 42 años, presidió la Asociación Argentina de Sommeliers desde el año 2005 hasta diciembre pasado. También dirigió la Asociación Panamericana de Sommeliers (APAS), de la cual actualmente es VP.



Entre sus logros más recientes se destaca la organización del Mundial de Sommeliers que tuvo lugar el año pasado en Mendoza, evento que se convirtió en un hito para el vino argentino a nivel internacional.

El AWA contó con el sponsoreo del Banco ICBC, TNT, Cristalería San Carlos, Tonelería Nacional y Vivero San NIcolás. A la ceremonia de premiación asistieron más de 350 personas entre bodegueros, enólogos, autoridades nacionales y provinciales, directivos de organizaciones de la industria vitivinícola, integrantes del jurado y periodistas.

“El AWA es una excelente plataforma para que, profesionales del vino de todo el mundo, descubran lo que Argentina tiene para ofrecerles. Los productores argentinos están constantemente impulsando mejoras para entender sus terruños y los vinos que son capaces de producir, y nosotros creemos que es importante para el mercado experimentar estas innovaciones”, expresó Alberto Arizu, Presidente de Wines of Argentina.

El Seminario “Changing the Game: from varietals to regions” abordó los nuevos desafíos que debe enfrentar la industria vitivinícola argentina, profundizando en la combinación de la doble característica: variedad + región. Comenzó con una degustación de etiquetas importadas seleccionadas por los jueces internacionales en función de la relación entre el origen de los vinos y el éxito obtenido en sus respectivos países.

Los vinos internacionales degustados fueron:

Ken Forrester FMC, Chenin Blanc 2015 (£22.50); Stellenbosch, South Africa

Herve Souhaut Domaine Romaneaux-Destezet, Syrah, 2016 (£21.34); Doux river, IGP Ardeche , France

Elk Cove, Pinot Noir, 2014 (£23.88); Willamette Valley, Oregon, United States

Etna Rosso, Feudo Di Mezzo, Tenuta Delle Terre Nere, 2014 (£24.60); Castiglione di Sicilia (Catania), Italy

Brokenwood Semillon, 2015 (£17.62); Hunter Valley, Australia.

Dr. Loosen Estate, Riesling, Mosel, 2015 (£11.16); Mosel, Germany

Luego los jueces expusieron sobre las principales características de los mercados que representan, a la vez que brindaron sus opiniones sobre los vinos argentinos degustados en los días anteriores.

“En el Reino Unido el Malbec se convirtió en la definición de vino para las nuevas generaciones. Muchos piden Malbec a la hora de pedir un vino. Hay que trabajar sobre este éxito para mostrar lo demás. Las catas del AWA nos demostraron que hay mucho que pueden ofrecer”. Expresó Lucy Shaw - UK

Gerente editorial de la revista The Drinks Bussines





“El Malbec sigue siendo el rey pero hay espacio para que el vino argentino siga creciendo en USA con tintos más ligeros o elaborados a partir de diferentes técnicas de vinificación. También es momento de poner foco en el origen y para eso las IG (indicaciones geográficas) son clave ya que nos ayudan a entender mejor los vinos”. Eric Zillier – USA Sommelier y miembro de SevenFifty Technologies



“El paladar chino tiene afinidad con el Malbec, el que lo descubre se enamora de su sabor. Además, hay mucho reconocimiento de la gastronomía argentina y sus sabores, especialmente las carnes. Combinar carnes y vinos hoy es una buena manera de fortalecer la imagen del vino argentino en China”, expresó Shengan Karla Wang – China, Fundadora de Penguin Society, la membresía de vinos más importante de China.

Acerca de la 11º edición del AWA:

Del 4 al 8 de septiembre de 2017 se realizó en Mendoza la onceava edición del Argentina Wine Awards. Bajo el concepto “Breaking New Ground”, esta edición buscó reflejar las transformaciones y la constante innovación que experimenta la industria vitivinícola argentina. En consonancia con esta temática, el certamen se propuso romper por completo las reglas del juego e introdujo importantes cambios en su formato. Nuevos criterios de degustación, recategorización de los segmentos de precios, variaciones en la composición del jurado, digitalización de las notas de cata, fueron tan sólo algunas de las novedades incorporadas.

ACERCA DE WINES OF ARGENTINA: Wines of Argentina es la entidad responsable de la marca VINO ARGENTINO en el mundo. Desde 1993, la organización promueve la imagen de los vinos locales en el exterior, además de ayudar a orientar la estrategia exportadora de Argentina, estudiando y analizando los cambios que se dan en los mercados de consumo. Su objetivo es colaborar en la consolidación de Argentina entre los principales países exportadores de vino del mundo y contribuir al éxito global de la industria vitivinícola, procurando elevar la percepción positiva en el trade, los líderes de opinión y los consumidores. Actualmente, tiene más de 200 mil seguidores en la red social Facebook.