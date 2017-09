La madre de María Cash se quejó de la diferencia que se hace del caso Maldonado con otros

María del Carmen Gallegos, madre de María Cash, la joven que desapareció hace seis años en el norte de Argentina, se quejó del tratamiento que le dan al caso de Santiago Maldonado respecto de otros. Además pidió que la reciba el presidente Mauricio Macri.

"Yo creo que somos todos argentinos y entonces me pregunto: ¿por qué hay tanta diferencia este muchacho (Santiago Maldonado) y los seis mil desaparecidos que hay?".

"Cuando a María la tenían que buscar en 2011 hicieron un pequeño paseo con un perro que tuvieron que pedirlo prestado porque la Gendarmería no tenía. En 2014 hicieron una búsqueda con otro perro que trajeron de Mendoza. El juzgado no tenía plata. Hicieron el recorrido hasta la Difunta Correa; ahí se paró la cosa y nunca más", recordó.

Además la mujer remarcó la ayuda que recibió del Gobierno y remarcó el trabajo del ministro Germán Garavano, quien le dio un abogado. “Él me dio un abogado porque nosotros todo este tiempo teníamos uno oficial, pero cuando me dice que no hay novedades me destruyó por dentro".

“Le pido dos minutos nada más al presidente, de ahí en más sigo mi camino aunque cada día que pasa estoy más destruida por dentro", señaló la madre de María Cash.

Fuente: Infobae