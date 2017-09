Aerolíneas Argentinas reducirá un 41% los subsidios en 2018

La semana próxima Aerolíneas Argentinas enviará su proyecto de presupuesto para el año próximo donde prevé reducir el déficit en un 41% respecto de este año. La aerolínea tendrá una necesidad de subsidio de 100 millones de dólares frente a los 170 millones de dólares de este año.

El Estado le transfirió a la empresa unos $26.000 millones entre el 2009 y el 2015. Desde AA su presidente, Mario Dell'Acqua, aseguró que este año no necesitan un refuerzo presupuestario.

Aerolíneas Argentinas, según sostuvo Dell'Acqua, hoy no tiene ninguna ruta deficitaria. "Ninguna pierde; se pierde no volando; cuando se programan bien y se eficientiza el uso de los aviones, no hay rojo y es menos la cantidad de dinero que todos los argentinos deben poner para sostener la empresa".

Además destacó que en dos años los pasajeros aumentaron un 28%. "La eficiencia es lo que ayudó a tener mayores ventas sin una suba de precios en los pasajes económicos; la combinación dio una mejor situación financiera", dijo.

"Volveremos a tener un DNI de compañía -graficó Dell'Acqua-, podremos conseguir financiación a menores tasas y seguir creciendo". De los dos balances, el peor es el de 2015, cuando convergieron las pérdidas del año anterior", concluyó Dell'Acqua.