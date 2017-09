El jefe de la Gendarmería de El Bolsón dijo que lo amenazaron

El jefe del Escuadrón de El Bolsón de Gendarmería, Fabián Méndez, se refirió al operativo de desalojo del piquete mapuche en la ruta 40 en Chubut después del cual, según aseguran testigos, desapareció Santiago Maldonado.

Su palabra era esperada y en el programa Periodismo para Todos Méndez dijo que el diputado porteño Gustavo Vera lo llamó dos veces para amenazarlo.

Vera fue candidato y compitió en la interna del kirchnerismo. Fue uno de los que tuvo acceso a un informe supuestamente de inteligencia -luego desmentido por la Policía Federal- sobre el caso Maldonado y que llegó a ser aportado a la causa que investiga la desaparición del artesano.

"Me llamó diciendo que era muy amigo del Papa Francisco. Que sabían todo lo que habían pasado. Lo único que les restaba saber era dónde está Santiago. Le dije que si tenía un dato que se presente al juzgado porque nosotros queremos saber. Sentí angustia. Esta persona no tenía nada cierto. Después me llamó una segunda vez y le pedí que se comunique con el juzgado", agregó.

Méndez detalló que ninguno de sus agentes detuvo a nadie. "Los manifestantes estaban a más de 40 metros de distancia. Usan boleadoras, necesitan distancia para tirar piedras. Nunca llegamos al contacto. Se avanzó hasta cerca del río", sostuvo.

Durante el reportaje, Méndez se mostró conmovido. Con lágrimas en los ojos pidió que "se sepa la verdad". Entonces, sobrevino la pregunta que todos se hacen: "¿Dónde está Santiago Maldonado?". "Dios quiera que sepamos dónde está", cerró.