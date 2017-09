“El caso Maldonado está completamente desvirtuado”

Sandra Mihanovich se refirió al caso de Santiago Maldonado, el artesano de 28 años que está desaparecido desde hace poco más de un mes tras un enfrentamiento entre Gendarmería y la comunidad mapuche en Chubut. La cantante sostuvo que es “desmedida la utilización mediática del caso”.

Consultada por el ciclo radial “De caño vale doble”, por Radio 10, sobre el caso, la cantante dijo: “Pienso que hay dos situaciones separadas. Una es la desaparición de Santiago Maldonado, el interrogante y la búsqueda de alguien que está desaparecido y no está. Y lo otro es la utilización mediática -y no digo política- de esta situación, que me parece absolutamente exorbitante y desmedida”, aseguró.

A su vez recordó: “En la Argentina tenemos una historia muy grande de muchas desapariciones, de gente hecha desaparecer adrede. Entonces hablar de desaparición no es gratis, liviano, y no se puede decir así nomás, porque nos duele, nos pega en el centro del alma y el corazón. Nos hace daño”, opinó.

Luego aclaró: “No es que no la utilizaría a la palabra. Es que siento que esto se ha magnificado de una forma y se ha convertido en un partido de algún tipo de deporte que desvirtúa todo. Eso es lo que siento, que está completamente desvirtuada la puntual ausencia o desaparición de este chico, que es gravísima, sin duda alguna, y Dios quiera que se pueda resolver”, manifestó.

Por último, la reconocida artista reflexionó: “También es real que no es la única persona que ha desaparecido en los últimos años, hay muchísimas personas que desaparecen todos los días y por muchos motivos: ojalá no desaparezca nunca mas nadie”, concluyó.