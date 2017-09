Por este chiste sobre el huracán Irma, destrozaron a Listorti

El huracán Irma y las fuertes lluvias que cayeron este domingo sobre CABA y gran Buenos Aires enfrentaron a José María Listorti con Abigail Pereira y Daniel Ambrosino. El conductor hizo un chiste sobre el tema y el periodista y la artista lo cruzaron.

José María Listorti bromeó al comparar la tormenta que acechaba en Buenos Aires y varios puntos del país, y que produjo inundaciones, con el huracán Irma, el fenómeno natural más potente jamás registrado en el Atlántico que ha causado destrucción y muerte en su paso por las islas del Caribe, que también ha hecho estragos en los cayos de Florida mientras que emprende su rumbo por la costa oeste hacia la ciudad de Tampa.

“Por lo que veo en TV está más jodida la tormenta de acá que el Huracán en Miami”, tuiteó el conductor de Este es el show.

Rápidamente, miles de seguidores lo increparon e insultaron por el comentario.

Por lo q veo en TV esta más jodida la tormenta de acá q el Huracán en Miami — José Maria Listorti (@SoyListorti) 10 de septiembre de 2017

Uno de los primeros en responderle fue Daniel Ambrosino, quien se encuentra en Miami, evacuado en la casa de unos amigos. “Desde la TV de tu casa tampoco podés sentir la angustia de tantas familias que están sufriendo. Ni pensar aquellos que ya perdieron a un familiar”, escribió el periodista de Intrusos.

Desde la tv d tu casa tampoco podes sentir la angustia d tantas familias q están sufriendo. Ni pensar aquellos q ya perdieron a un familiar https://t.co/bHmoqs3y0j — Daniel Ambrosino (@DaniAmbrosino) 10 de septiembre de 2017

Quien también salió al cruce fue la artista uruguaya Abigail Pereira, que alojó al periodista Adrian Sack de A24 en su casa en Miami.

“No digas boludeces, haceme el favor, respeta. Nadie la está pasando bien, desubicado total”, le dijo la cantante a Listorti. “Dedicate al oh oh oh, y dejate de escribir estupideces”, le sugirió.

No digas boludeces haceme el favor respeta, Nadie la está pasando bien, desubicado total — abigail pereira (@APereiralaunica) 10 de septiembre de 2017