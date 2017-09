El dramático pedido del papá de Bryanna a la ministra Bullrich

Guillermo Reganzani explotó de impotencia este domingo contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y le exigió que busque a su hija, Bryanna Reganzani desaparecida desde el jueves pasado.

El hombre conoce muy de cerca a la funcionaria ya que fue el niñero de su hijo,Francisco Langieri, cuando éste cursaba el jardín de infantes.

Bryanna Reganzani

“Patricia Bullrich, te cuidé a tu hijo, te lo llevé al colegio. Hacete cargo. Te quiero ver la cara y que me digas qué es lo que estás haciendo para encontrar a mi hija. No puedo más. No vivo. Me la paso en la comisaría”, reclamó Guillermo

Completamente consternado por la falta de información que tiene sobre el paradero de su hija de 16 años, el hombre contó cómo era su trabajo de niñero: “Lo cuidábamos en casa y después lo llevábamos al colegio. Había un vínculo de confianza. Lo pasábamos a buscar después con el auto y se lo llevábamos a la casa de la abuela, ahí en Barrancas de Belgrano”.

Francisco Langieri, hijo de la ministra de Seguridad.

Luego reclamó a la ministra: “Traémela como sea, pero traémela. Quiero que se termine todo este calvario y vos tenés todas las herramientas para hacerlo. Patricia Bullrich hacete presente”.

Pro último, le mostraron las imágenes tomadas con una cámara de seguridad en la que aparece Bryanna minutos antes de su desaparición, pero Reganzani pidió que las sacaran porque no podía verlas: "No la puedo ver, no la puedo ver”.

Guillermo Reganzani