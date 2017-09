Maldonado: el Gobierno entregó "información relevante" al juez

El juez federal Guido Otranto habló hoy por primera vez con periodistas, a más de 40 días de la desaparición de Santiago Maldonado, y aseguró que esta semana estarán los resultados de distintas pruebas de ADN que podrían aportar alguna certeza sobre el joven artesano.

Otrato hizo declaraciones tras reunirse esta tarde con el secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, quién a las 15 le entregó documentos que contienen "información relevante" para la causa en la que investiga la desaparición.

Milman, viajó junto al secretario de Cooperación con el Poder Judicial, Gonzalo Cané, y precisó que la documentación que le entregó al magistrado contiene "fotos y testimonios relevantes para la causa".

"Esta semana deberían estar los resultados de las pruebas de ADN de la ropa que nos aportaron y de todo lo que se encontró en las camionetas (de la Gendarmería)", sostuvo Otranto, quien agregó que la dificultad para obtener estos resultados estuvo dada, precisamente, en "la cantidad de muestras biológicas que se tomaron".

Sobre la posibilidad de tomar declaración a los gendarmes, el juez aclaró que "en esta causa aún no han declarado, ya que para definir en qué situación van a presentarse a declarar, se necesita tener el resultado de las pruebas de ADN".

El magistrado además aclaró que los gendarmes si declararon en la causa que refiere al corte de ruta realizado el 1° de agosto, que fue justamente cuando se vio a Maldonado por última vez en Chubut durante la protesta que concluyó con la actuación de la Gendarmería.

Con relación a los rastrillajes en la zona, Otranto adelantó que "van a continuar mañana" y aclaró que le pidió a Milman "reforzar la cantidad de personal para hacerlo".

"Los rastrillajes serán río abajo, hasta que la Prefectura diga que ya no es necesario", sostuvo el juez, al enfatizar que "no fue por una cuestión de respeto a la 'Tierra Sagrada' que no se ingresó a rastrillar la zona en los primeros días, sino porque no había posibilidad de imponerse físicamente", explicó Otranto.

"El primer rastrillaje, el que se hizo el día 5, fui yo solo con personal del juzgado en mi auto particular y me tuve que ir porque se puso áspero. Estaban enojados por la orden de desalojar la ruta, y tuvimos que retirarnos", confió a periodistas el magistrado.

"Después de eso quedó un policía con un perro de custodia, con lo cuál era imposible entrar al territorio si ellos se oponían, porque nos superaban físicamente", agregó.

El juez federal de Esquel investiga la desaparición de Maldonado denunciada el 1° de agosto, en el marco de un operativo de Gendarmería en el departamento Cushamen, Chubut.

El juez Otranto ordenó el viernes un amplio rastrillaje en las márgenes del río Chubut, desde la comunidad mapuche Pu Lof Resistencia Cushamen hacia el este, que llevará varios días, con más de cien efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura Naval, acompañados por un helicóptero y un dron.

Una de la hipótesis de los investigadores se basa en la idea de que Maldonado podría haber escapado de la Gendarmería y cruzado el río, o ahogarse, y ser arrastrado por sus aguas, de lo que hasta el momento no hay testimonios en el tribunal de Esquel.