La emotiva despedida de Flavio Mendoza a su mamá

Flavio Mendoza publicó en la red un emotivo mensaje dedicado a su mamá, Zulma, quien falleció el viernes pasado a los 73 años.

El coreógrafo se enteró de la terrible noticia mientras se llevaba a cabo su espectáculo “Mahatma”. Anita Martínez fue la encargada de comunicarle al público lo que había sucedido y por qué se iba a cancelar la función.

Destrozado, Flavio compartió su dolor con sus seguidores a través de un posteo en Instagram.

“Hoy tengo el corazón roto, se fue mamá. No era tu momento, pero venías sufriendo mucho… Me duele tanto saber que no sólo tuviste dolor físico sino también dolor de vida, de una vida dura que te tocó.

Mi ángel amado cuánto te voy a extrañar, cuánta falta me vas a hacer. Yo te voy a venerar hasta mi último suspiro porque que vos sos el viento bajo mis alas. Hoy no puedo volar porque no estás aquí, no sé cuándo sanaré. Tal vez nunca lo supere.

Le rogaba a Dios que me de tiempo así conocías a mi bebé. No me quejo por la vida que tengo; la agradezco cada día, pero cada perdida de personas que amo no lo puedo superar. Siento culpa por más que sepa que no la tenga, pienso que algo más podría haber hecho, pero se me escapa de las manos.

Dios dame fuerzas para proteger a mi familia. Hoy tengo bronca, estoy enojado, me duele el corazón de una forma horrible, pero tengo que ser fuerte porque pronto vas a llegar y tengo que darte la mejor vida que pueda y también contarte que tu abuela fue la mejor mujer de este mundo. Descansa en paz ángel mío”.

El productor teatral también agradeció a todos los que le brindaron su apoyo y amor. “Siempre dije que las cosas importantes no son para las redes sociales pero soy una persona pública y hay mucha gente que no conozco que se preocupó por mí. Gracias a mi familia, amigos, compañeros y tanta gente que sin conocerme me manda tanto amor”, concluyó Flavio.