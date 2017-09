Se suicidó tras salir esposado de la escuela por tener droga

Un dramático hecho ocurrió en Chile con el suicidio de un estudiante de 17 años. El joven fue retirado por policías del colegio Alianza Francesa bajo la mirada de todos porque le encontraron 70 gramos de marihuana en su poder.

“Fui dos veces a hablar con la psicóloga y le expliqué que estaba vulnerable, pero no engancharon”, aseguró Ximena de la Maza, la mamá del adolescente que 21 días después de aquel episodio, apareció muerto en la calle.

“Lo sacaron esposado desde fuera del colegio. Esposado, pero no con las dos manos atadas, sino que un carabinero iba esposado a la mano de él. Yo le decía al colegio que tendrían que haberme esperado, porque no pueden mandar (solo) a un niño de 17 años”, agregó la mujer.

Tras la detención, el adolescente siguió yendo a clases pero según su mamá, había quedado dolido por la situación, le daba vergüenza lo que había pasado. “Estaba deprimido. Se mostraba fuerte, iba a clases. Yo le dije ‘si quieres no vas, quédate acá’ y me dijo que no, que iría a clases de todas maneras. Cuando volvía le preguntaba qué le decían los compañeros y no decía nada (…) Nunca había tenido problemas, no tenía antecedentes de disciplina, era muy buen alumno. No llegaba ni atrasado, era muy autoexigente, por eso le llegó más fuerte. Se fue para adentro”, dijo.

La Superintendencia de Educación aseguró que investigará el hecho para analizar si hubo responsabilidad de la institución.