El mensaje de Ben Stiller a Juan Martín Del Potro

Luego de la gran actuación que tuvo en el US Open, Juan Martín Del Potro usó su cuenta de Twitter para agradecer a todos por el apoyo constante. Uno de los miles que le respondieron fue el actor norteamericano Ben Stiller.

Tras su paso por el Grand Slam de Estados Unidos, donde eliminó a Roger Federer y se enfrentó a Rafael Nadal, Delpo se expresó a través de sus redes sociales.

“Torneo inolvidable. Gracias por el amor y por los momentos increíbles”, escribió “La Torre de Tandil”.

Torneo inolvidable. Gracias por el amor y por los momentos increíbles. / I won’t forget this. Thanks for the love, #usopen.