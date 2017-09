Peumayén el otro semifinalista

Tarde de mucho frio y mucho aliento de los hinchas de ambos equipos se vivió en la cancha de Peumayén, que con un juego preciso y muy eficiente en el arranque logró pegar primero con un try de Franco Scudeletti y conversión del jugador más letal de la tarde Nabi Moyano.



El local desplegó un juego muy ordenado y disciplinado, lo que le valió un total de trece puntos en el primer tiempo, fuerte en el scrum y prolijo en el line, logró llevar el juego a campo adversario y sacar ventajas.

Sin embargo, durante los últimos minutos de la primera parte, un bajón en el juego de Peumayén le dio a Teqüe la oportunidad de conectar un penal a Enzo Falaschi, seguido de un Try de Gonzalo Pérez luego de percutir con los delanteros en un pick and go frenético, conversión de Falaschi y 13 a 10 en un partido casi igualado nos íbamos al entretiempo.

Durante la segunda mitad Teqüe, de irregular rendimiento colectivo, logró igualar el partido con un penal de Falaschi, lo que despertó la maquinaria de Peumayén, que empujado por su gente, volvió a adueñarse de la pelota y con mucho sacrificio, disciplina, superioridad táctica y un Nabi Moyano con una tarde de ensueño, logró marcar otro try, el autor fue Gitan Caroglio llevándose a todos por delante.



En los últimos minutos, al igual que en la primera parte, Teqüe logró marcar un try para descontar en el marcador, el partido finalizó 26 a 18 a favor de Peumayén y decretó el pase a semifinales del equipo del bajo, donde se enfrentará a Liceo con la esperanza de ganar su derecho a disputar la ansiada final.