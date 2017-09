Marista se metió en Semifinales

El duelo comenzó bastante parejo y por demás trabado, ambos equipos salieron a dejar la vida para llegar a semifinales. Santiago Bompadre para la visita, pateó a los palos y anotó los primeros tres puntos del partido.



Sin embargo, unos minutos más tarde, Maximiliano Filizzola emparejaba las cosas por el mismo medio, se presagiaba un duelo de pateadores, por lo menos hasta aquí.

Las acciones del juego continuaron y Marista comenzó a ganar terreno, jugó en campo rival y llegó a su primer conquista, Nicolás Garro lo hizo después de una majestuosa jugada por la banda, y que Maxi Filizzola llevó a siete luego de su kick.



En esta parte, el encuentro se detuvo varios minutos, fue debido a un jugador accidentado. Que requirió presencia de ambulancia.



Cuando los segundos volvieron a correr, para cerrar la primera mitad, Franco Vanin logró escabullirse entre la gran defensa local y apoyó para dejar el score 13 a 8 e irse ambos equipos al descanso.



Al regresar, el complemento tuvo variaciones en el score rápidamente, a los cinco minutos, otra vez Nicolás Garro y su velocidad hacían que el tanteador se moviera al apoyar un gran try orquestado por todos los tres cuartos Curas.



En los minutos siguientes fue todo del dueño de casa. Try de Maxi Filizzola, otro de Pelaia y uno más de quien recién ingresaba al campo, Gustavo Artigas, que de apoco vuelve a tomar el lugar que merece.



Filizzola se encargó de convertir dos de los tres tries y de anotar un penal más para escaparse 42 a 8 en el marcador, sentenciando la historia y el festejo local.

Casi en el cierre del encuentro, Lisandro Biffi se encargó de descontar para decorar el score con el 42 a 13 final, fue un partido muy emocionante para el local, ya que consiguió romper con las líneas del rival y mantenerse con una defensa muy firme.



Por el lado de Banco, lucharon hasta el último segundo y entregaron todo para su público, que igual estaba de fiesta. En la próxima fase, Marista visitará a Los Tordos por las semifinales del Top 8 Cuyano 2017.