Massa desmintió negociaciones con el kirchnerismo

El candidato a senador de 1País, Sergio Massa, desmintió rotundamente que su fuerza política estuviera en negociaciones o alianzas con dirigentes del kirchnerismo.

El ex intendente de Tigre dijo: "Quieren esconder la derrota de Cristina en un intento de amontonamiento que no existe. Hay tipos con los que no vamos ni a la esquina. Los que no renuncian a los fueros, los que se aumentaron la dieta y no quisieron volver para atrás".

"Con los que tienen causas en Tribunales y usan los fueron para protegerse, nosotros no tenemos nada que ver", dijo Massa ofuscado.

"Creemos que en el futuro tiene que haber una construcción final de corazón peronista pero con progresistas independientes, democristianos y desarrollistas", dijo. "Y no la idea de amontonar bajo el sello del PJ para encubrir a aquellos que, en lugar de darle respuestas a la sociedad y a la Justicia de las deudas que tienen, se esconden en una lista sabana".

Finalmente, Massa dijo: "Nuestra obligación es construir un futuro de esperanza por el trabajo y por la seguridad. Y no un futuro de amontonamiento donde los que fracasaron y tienen deudas de la Justicia pretendan amontonarse con aquellos que podamos mirar a los ojos a la sociedad", dijo.

Los comentarios de Massa vinieron después de las expresiones surgidas de un encuentro entre dirigentes kirchneristas y massistas hoy nucleados en distintos frentes electorales, que se hizo el miércoles pasado, en el cementerio de San Isidro, para recordar la figura de Antonio Cafiero, impulsor de la Renovación Peronista.

Massa concluyó: "Ellos (el kirchnerismo) buscan la división de la Argentina y nosotros la unidad nacional. Representan la inflación de Kicillof, nosotros el crecimiento de Lavagna. Ellos representan el uso de los planes sociales en la política y nosotros la transformación de los planes sociales en planes de empleo. Ellos representan la sensación de inseguridad y nosotros la reducción de un 80 por ciento del delito en los lugares que gobernamos, ellos representan una vuelta al pasado y nosotros una puerta al futuro"