Renunció el vicepresidente de Uruguay

"Me voy", afirmó hoy el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, que renunció a su cargo ante el Plenario Nacional de la coalición oficialista, el Frente Amplio (FA), que analizaba el fallo del un tribunal interno sobre el uso que hizo de una tarjeta corporativa de la petrolera estatal, Ancap.



En su alocución ante el Plenario, Sendic calificó el fallo del Tribunal de Conducta Política del (FA) -que concluyó que el vicepresidente tuvo un "proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos"- como "desproporcionado" e "infundado" porque "no hay prueba de lo que dice".

Presenté ante el Plenario del FA, mi renuncia indeclinable a la Vicepresidencia. Se lo comuniqué también al Presidente Tabaré Vázquez. — Raúl Sendic (@RaulSendic_uy) 9 de septiembre de 2017





"Frente a esa situación que se ha dado a lo largo de este tiempo, vengo a decirles a ustedes, que fueron quienes confiaron la Vicepresidencia bajo a mi responsabilidad, que vengo aquí a renunciar a la Vicepresidencia de la República", expresó.



"Y lo vengo a hacer aquí y no lo mando a decir por la prensa, como lo han hecho muchos compañeros. Me he llamado al silencio, pero vengo a decirles que esa responsabilidad la pongo en sus manos. Me voy", continuó Sendic ante el Plenario.



El discurso de Sendic llegó a los medios de comunicación locales mediante grabaciones de quienes estaban dentro del Plenario, al que no tenían acceso los medios de comunicación.



A su salida del Plenario, Sendic escribió un tuit en el que anunció que presentó su "renuncia indeclinable" a la Vicepresidencia y que dio comunicación de ello al presidente del país, Tabaré Vázquez.