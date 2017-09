Ocho claves que hay que saber sobre Fear The Walking Dead

Este domingo 10 de septiembre a las 22 llega a la pantalla de AMC la segunda parte de la tercera temporada de Fear The Walking Dead, la serie que revela los comienzos del apocalipsis zombie.

Además de la exitosa serie, el canal también presenta el talk show Talking Dead donde se debate sobre el universo zombie. Pero como siempre siempre quedan cosas por descubrir sobre la serie, acá te traemos ocho claves para entender el fenómeno

1. ES EL SEGUNDO DRAMA MÁS VISTO EN ESTADOS UNIDOS

Fear The Walking Dead es el programa prime time en Estados Unidos, con más de 5 millones de espectadores por episodio.

2. TODOS LOS ESTRENOS SON MUNDIALES Y SE EMITEN EN 120 PAÍSES

El mundo entero verá el estreno de la segunda parte de su tercera temporada el domingo 10 de septiembre.

3. HABRÁ CUARTA TEMPORADA

Por ahora lo que se sabe de la cuarta temporada es que Andrew Chambliss e Ian Goldberg (Once Upon a Time) se incorporarán como co-showrunners, mientras que Scott. M. Gimple, productor ejecutivo y showrunner de The Walking Dead, será productor ejecutivo.

4. SUS PROTAGONISTAS OPINAN QUE FEAR THE WALKING DEAD ES UNA REFLEXIÓN SOBRE LA SOCIEDAD ACTUAL Y QUE REFLEJA LO QUE PODRÍA OCURRIR SI DESAPARECIERAN LAS ESTRUCTURAS MÁS FUERTES QUE LA SUSTENTAN.

Rubén Blades, actor que da vida a Daniel Salazar en la serie y actual embajador contra el racismo en las Naciones Unidas desde el 2000, afirmó en una entrevista para el diario Milenio que “solo hay que mirar lo qué está pasando en Alepo y en Mosul, las manifestaciones de racismo y xenofobia, las hambrunas de África. Estos problemas reales recuerdan mucho a lo que pasa en Fear The Walking Dead; no hay agua, no hay comida, las personas son atacadas por grupos que los odian”.

5. EN LA TEMPORADA ANTERIOR SE EMITIÓ UN EPISODIO COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL Y LAS REDES SOCIALES EXPLOTARON

Todo el equipo detrás de Fear The Walking Dead conoce las constantes comparaciones con The Walking Dead que recibe el show, y es por eso que decidieron tomar riesgos creativos. El episodio titulado “100” en la primera parte de la tercera temporada, que explica los orígenes del personaje de Rubén Blades (Daniel Salazar), quien había desaparecido en la segunda temporada, fue emitido en español y con subtítulos en inglés. Tiene sentido porque la serie es rodada en México con actores de habla hispana, sin embargo, las opiniones de los fans fueron totalmente diversas, desde algunos que apoyaban por completo la decisión y aplaudieron al show por animarse a “tener un episodio sin caras blancas y poco diálogo en inglés”, hasta comentarios negativos como “no volveré a ver Fear porque no hablo español”. Hay rumores de que en esta nueva entrega habrá un nuevo episodio en español, ¿se animarán?

6. ALYCIA DEBNAM – CAREY, QUIEN INTERPRETA A ALYCIA CLARK EN LA SERIE, LLEGÓ A FEAR THE WALKING DEAD CON UN ENORME GRUPO DE FANS POR SU PAPEL COMO LEXA EN “LOS 100”.

Alycia Debnam – Carey pasó de ser Lexa en el show Los 100 a sobrevivir a los zombies de Fear The Walking Dead y los fans al principio no lo tomaron muy bien. Frente al anuncio de un gran número de espectadores en las redes sociales de abandonar por completo Los 100 y empezar a ver Fear The Walking Dead en su lugar, Debnam-Carey pidió a los fans que no dejen de verla.

“Quiero decir, vean FTWD porque nos encantaría tener ese apoyo, pero creo que Los 100 es una serie muy buena. Obtener una reacción así de la gente, para bien o para mal, creo que es una cosa increíble, así que si puede hacer que te sientas de esa manera, ¿por qué dejar de verla?”, cuestionó la actriz en una entrevista para Variety.

7. HAY TEORÍAS QUE ENCUENTRAN PARALELISMOS ENTRE LA SERIE Y LAS POLÍTICAS INMIGRATORIAS DE DONALD TRUMP

Daniel Sharman, quien interpreta a Troy Otto, en una conferencia de prensa en Madrid comentó: “Creo que por algo la acción ocurre donde ocurre, porque la frontera entre EEUU y México es clave y cuando se caen las estructuras se caen también las fronteras, desde ese punto de vista, sí se le puede buscar un paralelismo con la América actual”.

8. ROBERT KIRKMAN CONFESÓ QUE HABRÁ UN CROSSOEVER ENTRE FEAR THE WALKING DEAD Y THE WALKING DEAD

Robert Kirkman, el creador de las dos series aclaró en la Comic-Con 2017 en San Diego que ambos shows comparten el mismo universo narrativo pero van por caminos muy distintos en tiempo y espacio. Explicó que Fear the Walking Dead tiene lugar entre la temporada uno y el inicio de la segunda de The Walking Dead y que para cruzarlas hay que dejar que Fear… llegue al espacio/tiempo de la octava temporada de la otra.

¿Qué pasará ahora? En la segunda parte de la tercera temporada , la familia Clark y la familia Otto pactan una tregua con el clan de Nation. Antiguos enemigos deben unirse para sobrevivir. Aumenta la tensión en Broke Jaw Ranch mientras desaparece la milicia, escasean los recursos y los muertos se acercan. La presa Gonzalez, fuente de vida es lo más preciado del sur. Strand ha tocado fondo y para resurgir, necesita un socio para poder adueñarse de la única divisa que queda en el mundo. Mientras tanto, Daniel se convierte nuevamente en soldado y se dedica a servir a Lola en la presa, aunque no ha renunciado al fantasma de Ofelia.