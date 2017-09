Irma pasó por el Caribe y estremece a Miami

Los daños causados por el huracán Irma en los territorios franceses de ultramar San Martín y San Bartolomé se estiman en unos 1.200 millones de euros, anunció hoy el organismo público encargado de realizar la evaluación.



En un comunicado, la Caja Central de Reaseguro (CCR) consideró el paso de la tormenta como "una de las más importantes catástrofes naturales en Francia desde hace 35 años".



La cifra de 1.200 millones abarca, según la CCR, los daños en viviendas, en vehículos y en empresas (incluidas las pérdidas de explotación), que están cubiertos por el régimen de indemnización de catástrofe naturales.



El organismo realizó esta estimación preliminar gracias a simulaciones digitales y a los datos recopilados por su equipo de expertos multidisciplinares.



El boletín oficial del Estado recogió hoy la declaración de estas islas antillanas como zonas de catástrofe natural, por lo que los afectados tienen diez días a partir de hoy para presentar su declaración de daños para ser indemnizados.

En Estados Unidos

La proliferación de grúas para la construcción en Miami, símbolo de la recuperación económica local tras la crisis inmobiliaria de 2008, representan ahora una gran amenaza ante el inminente embate del poderoso huracán Irma a Florida.



Las autoridades de Miami, que podría sufrir los primeros vientos huracanados este sábado, advirtieron esta semana que actualmente hay unas 25 grandes grúas de construcción en la ciudad.



"Estas grúas están diseñadas para soportar vientos de hasta 145 millas por hora (233 kilómetros por hora), no un huracán de categoría 5", indicaron las autoridades en un comunicado.



Pero la idea que más estremece a los vecinos del centro de la ciudad es que, tal y como recomendó Maurice Pons, subdirector del Departamento de Construcción local, el brazo de la grúa debe permanecer suelto, lo que implica que pueda girar sin control, como una veleta.



"El contrapeso del brazo es muy pesado y representa un peligro potencial si la grúa se derrumba", precisó sobre este elemento que puede pesar hasta 15 toneladas.



Ante esta situación, Pons aconsejó "no quedarse" en un edificio situado junto a una grúa de construcción cuando pase Irma, cuyos vientos máximos sostenidos han superado los de 250 kilómetros por hora, con rachas todavía más potentes.



Pero no todos han querido seguir este consejo, y los residentes del condominio Bay Park Towers enfrentan, además de posibles inundaciones al estar junto a la Bahía Vizcaya, que se desplome sobre ellos alguna de las seis grúas que se usan para construir en sus inmediaciones cuatro torres de más de 50 pisos.



La administración del edificio señaló a Efe que "hay bastante inquietud y miedo de que las grúas causen algún daño" y explicó que sólo dos de las seis grúas han sido retiradas estos días.

Así escapan de Miami por el Huracán pic.twitter.com/NzItIIAnHH — Carlos Millán (@cmillan12) 8 de septiembre de 2017