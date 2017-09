Tremendo cruce entre Randazzo y D Elía en Twitter

El exministro del Interior y Transporte no dudo en contestarle al piquetero kirchnerista.

El líder del Partido Miles por Tierra, Techo y Trabajo, Luis D'Elia, le pidió a Florencio Randazzo que baje su postulación para las elecciones legislativas del domingo 22 de octubre. La respuesta del candidato del Frente Cumplir no se hizo esperar. "Dejate de joder y andá a laburar", escribió en Twitter.

D'Elía aseguró que "no haberle dado la interna a Randazzo fue un error del cual soy el autor. Por la patria y el pueblo Randazzo debe bajar su candidatura".

La respuesta del candidato de Cumplir no fue inmediata, pero menos de dos horas después cargó contra el ex piquetero: "Dejate de joder y andá a laburar!" escribió el ex ministro del Interior y Transporte.

Desde varios sectores del kirchnerismo presionan al candidato para que no se presente en las elecciones de octubre con la intención de atraer a los votantes que en las PASO optaron por Randazzo. Sin embargo, el ex ministro ratificó en más de una oportunidad su candidatura, y cargó contra los dirigentes kirchneristas que lo quieren sacar de la carrera.