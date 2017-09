Sabrina Rojas: catarsis con Siciliani y prohibición a Luciano Castro

Sabrina Rojas no es celosa, pero las revelaciones de Pata Villanueva primero, y de Griselda Siciliani después, como amantes de Luciano Castro, su marido, no le cayeron del todo bien.

“Soy sincera, me da una cosa que hablen de mi marido. A Pata no la conozco, y fue un poco más brusco porque se paseó por los programas contando cómo, dónde, por qué… A veces hay que tener menos memoria”, reveló la actriz, que debutará con un personaje en Golpe al Corazón, en Morfi.

“Lo de Griselda fue medio un arrebato que le hicieron… Casi no la conozco, pero la admiro y me cae muy bien. Lo hablamos, me entendió, y yo también la entendí a ella. Hicimos una especie de catarsis“, comentó Sabrina sobre los dichos de Siciliani.

En la entrevista, Gerardo Rozín también le preguntó sobre los besos que Luciano da en las ficciones, y sorprendió con la respuesta. “Tiene dos chapes prohibidos y no son ex. Es gente que me molesta. No voy a dar los nombres, pero me molestan por prontuarios que escucho de ellas. Es cuestión de piel, porque nadie me hizo nada. Entonces, mejor que no labure con ellas. Igual no le digo a Luciano ‘no trabajes’. Pero es mi deseo. Él no chapó con sus chapes prohibidos”, explicó Rojas.