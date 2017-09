Uspallata, ¿otra comuna?

En medio de las estrategias comerciales de los negocios locales para hacerle frente al efecto Chile, aparecen publicidades que llaman la atención. En una de esas, realizada por la CAME, se menciona a las comunas locales afectadas por las ventas en el vecino país, entre ellas “Uspallata”, además de Las Heras y Luján, entre otras. Pues bien, los internautas no perdonaron este error y lo hicieron saber en las redes. Está claro que como localidad es una de las más perjudicadas, pero aún no es un departamento...