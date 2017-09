Del Potro le respondió al actor de Thor

Luego del mensaje de Chris Hemsworth, que interpreta a Thor en la pantalla grande, donde le pedía de vuelta su icónico “martillo”, llegó la respuesta de Juan Martín del Potro.

Tras las comparaciones del tenista argentino con Thor, el actor australiano que interpreta al superhéroe de Marvel hizo una divertida grabación dirigida a Delpo.

“Creo que tenés algo mío, pero yo tengo algo tuyo“, bromeó el “guerrero Asgardiano” mostrando una raqueta, y proponiendo un trueque por el mítico martillo del personaje.

Además de decir algunas frases en español, Chris le deseó suerte a Delpo en su camino hacia la final del US Open.

Tras el mensaje, llegó la respuesta de Delpo: “Por favor, déjame tenerlo un poco más. Sin duda me ayudó contra Roger y se que hoy lo necesito. Gracias Thor!”.

