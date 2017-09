¿Cuántos millones puede perder la AFA si la Selección no clasifica?

Además del deportivo, si la Selección no logra el pasaje al Mundial de Rusia se desatará otra crisis en la AFA: la económica. Las federaciones reciben un dinero por participar de las Copas Mundiales que son fundamentales para palear costos y que es muy difícil conseguir de otra manera.



Según el sitio Marketing Registrado, la FIFA repartirá en el Mundial de Rusia u$s 700 millones, un 22% más que en Brasil 2014. Por participar del evento y disputar la primera ronda todas las federaciones se asegurarían u$s 12 millones.



Por ser subcampeón en el pasado Mundial, la AFA embolsó un total de u$s 25 millones. Alemania, además de quedarse con el título, se aseguró u$s 35 millones para sus arcas.