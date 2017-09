Richard Rankin anticipa la tercera temporada de Outlander

Este lunes 11 de septiembre, Fox Premium estrenará la tercera temporada de Outlander, la exitosa serie basada en la saga romántica de Diana Gabaldón que tiene a Caitriona Balfe y Sam Heughan como protagonistas.

Con miles de seguidores en todo el mundo, muchos conocen la historia de la enfermera Claire, quien misteriosamente viaja de 1945 a la Escocia del 1700 y allí se enamora de Jamie Fraser.

Sobre la épica de los casi treinta episodios que se vieron (y que están disponibles on line en la App de Fox y en Netflix), de excelente calidad, en el último estrenado hasta el momento, Atrapada en el tiempo (Dragonfly in Amber), aparece un nuevo personaje: el historiador Roger Wakefield (Richard Rankin). El ayuda a Claire y a su hija Brianna a descubrir que Jamie sobrevivió a la Batalla de Culloden, esa que marcó la desaparición de los clanes escoceses a manos de los británicos.

En charla telefónica en exclusividad para la Argentina, el propio Rankin anticipó algo de lo que los fans de todo el mundo esperan ansiosos, a menos de una semana de su estreno: “Los que no leyeron Viajera (el tercer libro de la saga), van a descubrir un montón de personajes nuevos y van a despedir a otros. Lo mejor de esta temporada es que van a poder conocer a fondo las personalidades de Brianna (la hija de Claire y Jamie, interpretada por Sophie Skelton) y especialmente de Roger. Habrá nacimientos, muertes y será un viaje épico. Habrá aventuras cruzando el mar y a través del tiempo. Va a ser impactante y también magnífica. La van a amar”, cuenta entusiasmado este escocés pelirrojo que tuvo

oportunidad de ponerse en contacto con los fans en la última edición de la

Comic-Con de San Diego.

“Fue mi primera convención, la más loca, y fue una experiencia grandiosa -relató Rankin-. Me resultó increíble entrar en contacto con tantos fans apasionados por la serie, y tan leales. Pude hablar con ellos cara a cara y tener sus impresiones sobre mi trabajo. En la convención se proyectó el primer episodio (el que en Latinoamérica se estrenará el 11) y la reacción fue fenomenal.

-Siendo escocés, ¿qué siente sobre esta serie que refleja parte de la

historia de su país?

-Outlander tuvo un efecto muy profundo y positivo para Escocia, en términos de turismo pero también en la industria audiovisual. Es maravilloso ver que algo llegó y generó mucho trabajo para nuestros equipos de filmación. Y también descubrir a tanta gente que viene a visitarnos sólo por el suceso de la serie. Creció la cantidad de visitantes que vienen a conocer las locaciones y hay tours especializados en llevarlos a los sets. Oulander hizo que la gente se interesara por Escocia, incluso a mi como escocés me hizo más consciente de nuestra esencia. Filmamos en algunas locaciones hermosas de la región y yo mismo, después de terminar de rodar la segunda temporada, me sentí inspirado a recorrer mi país. Es un efecto tan positivo que caló muy profundamente en nosotros. Incluso, hice

mi propia investigación histórica porque Roger, como profesor de la Universidad de Oxford, es un apasionado de la materia. Así que busqué temas que, supuse, él habría tomado para sus investigaciones académicas.

-¿Cómo describiría la relación entre Brianna y Roger?

-Me parece que ellos tienen una relación única y muy interesante. A mí me encanta y fue una de las cosas marcó mi interpretación. Nació fuera del torbellino dramático que se produce entre madre e hija. Los dos son testarudos y quieren tener la razón, por lo que siempre se están desafiando. Eso es lo interesante entre Brianna y Roger, que su historia avanza y se va desplegando mientras se desafían mutuamente Creo que va a ser muy excitante de interpretar en el futuro y que los fans van a disfrutar al ver cómo va evolucionando la pareja.

-Teniendo en cuenta que Claire y Jamie van a pasar bastantes episodios separados hasta que se reencuentren, ¿cree que Brianna y Roger se van a robar el protagonismo romántico de la tercera temporada?

– Creo que Sophie y yo nos vamos a robar el show. Creo que va a ser muy

difícil para Caitriona y Sam recuperar el espacio que dejaron (se ríe). Noo,

justamente, lo que me gusta de Outlander son las diferentes relaciones

que aparecen en la trama. Algunas son tan complejas que evolucionan en

su propia dinámica. Tenés una extraordinaria parte de la historia contada

por Claire y Jamie, que se expande e incorpora muy interesantes y

complicadas relaciones como la de mi personaje y el de Sophie. En su

conjunto, todas esas cosas enriquecen la trama y la hacen más entretenida.

-Durante el rodaje, pasó tiempo con Sam y Caitriona?

-Bueno, Sam y Caitriona fueron muy generosos con Sophie y conmigo cuando nos incorporamos al elenco. Nos dieron una gran bienvenida. Obviamente, a mí no me tocó trabajar con Sam en el set, la mayor parte fue con las dos mujeres. Y Caitriona fue tan humilde, tan generosa, nos tomó bajo su protección y se aseguró de que nos cuidaran durante el rodaje. Fue un privilegio. Ella realmente da el ejemplo de cómo debería ser una actriz principal, lo mismo que Sam.

Pasé algo de tiempo con él, y los dos se ocuparon de que todos seamos tenidos en cuenta. Son tan buenos con el equipo y con la producción que contribuyen a que haya siempre un excelente clima de trabajo, relajado, creativo. Es algo que baja desde las estrellas del programa. No podrías pedir más de dos protagonistas con tanto éxito como ellos.

-Hipotéticamente, si existiera la posibilidad de que se hiciera Outlander, el musical, como cantante y actor, ¿le gustaría trabajar en él?

-(se ríe a carcajadas) ¡Me encantaría estar en Outlander, el musical! ¡Hagamos que suceda! ¿Puedo hacer de Jamie? Podría cambiar personajes con Sam. El podría hacer de Roger y yo haría de Jamie. Creo que Outlander, el musical sería muy entretenido! No me puedo imaginar el presupuesto que necesitarías para semejante escenografía. Sería una obra realmente épica. Pero sí, seguro, anotame. Hablá con mi agente. Estoy seguro de que podemos hablar si se convierte en realidad. Sí, definitivamente, hablaría con vos sobre esa obra.

Por Patricia Daniele | Twitter: @Pato_Daniele