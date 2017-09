Los Pumas: "No podemos pensar en ganar o perder, sino en mejorar"

El platense Agustín Creevy analizó que frente a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda deben mejorar el rendimiento.

El capitán de Los Pumas, el platense Agustín Creevy, analizó este viernes que frente a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda, más allá de "ganar o perder", el equipo argentino debe pensar "en mejorar".

"Tenemos la presión de jugar contra el mejor y es un privilegio poder jugar contra ellos. No podemos pensar en ganar o perder, sino en mejorar como equipo, en tratar de hacer las cosas de mejor forma y sacarnos la presión del entorno, porque estamos en el camino correcto y aunque hay veces las cosas no salgan, seguramente para este partido podamos mejorar lo que venimos haciendo", dijo Creevy a horas del partido que se disputará en el Yarrow Stadium de New Plymouth.

El equipo albiceleste enfrentará al conjunto neozelandés desde las 4.35 hora argentina, en la que será su tercera presentación en el Rugby Championship.

"Nueva Zelanda es el mejor equipo del mundo y eso te da dos cosas. Por un lado el hecho de sacarte la presión sabiendo que son los mejores, y a su vez crecer como equipo, tratando de tener el mejor partido de todos", precisó Creevy en declaraciones difundidas por la Unión Argentina de Rugby.

En sus dos primeras presentaciones, Los Pumas cayeron frente a Sudáfrica, la última de ellas en Salta.