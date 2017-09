Desapareció hace un año en el mismo lugar donde buscan a Santiago

Emmanuel Bonnefón desapareció en octubre del 2016 en el Bolsón. Tiene 27 años y la familia cree que podría ser el joven al que ayudó y trasladó un matrimonio el 22 de agosto en la ruta 40 hasta Tecka.

La pareja se presentó este jueves en una comisaría de Río Grande para denunciar que llevaron al artesano (supuestamente Santiago Maldonado) el pasado 22 de agosto hacia el pueblo de Tecka.

En julio del año pasado se fue a vivir con su hermana al Bolsón y apenas dos meses después desapareció. Tiene el Síndrome del cromosoma x frágil por lo que tiene que tomar de forma diaria una medicación para no convulsionar, ni perderse en tiempo y espacio.

Renace la esperanza

Tras la aparición pública del matrimonio que aseguró en los medios de comunicación haber encontrado a Santiago Maldonado el 22 de agosto en la ruta 40 y haberlo dejado en el pueblo de Tecka, la familia de Emmanuel reavivó sus esperanzas: creen que podría ser su hijo.

"Emmanuel tiene rastas, ojos claros y tiene 27 años. Tiene una fisionomía parecía a la de Santiago. Quizás este matrimonio se confundió y es Emmanuel al que levantaron. Sobre todo por el hecho de que está perdido en tiempo y espacio y puede ser que no recuerde ni su nombre”, explicó a minutouno.com Gustavo Bonnefon, padre del joven.

Al igual que Santiago, Emmanuel es artesano. “El día que desapareció tenía zapatillas, un buzo negro y un pantalón negro. Pero lo que más me llamó la atención del relato de este matrimonio es esa sensación de que estaba ido y es probable que Emmanuel este así”, agregó el hombre.

“Desde hace meses no tenemos novedades, la causa está parada. Al principio hubo rastrillajes y declaraciones pero después se frenó todo. Esto nos reaviva las esperanzas”, cuenta Gustavo quien adelantó que ya le escribió a Graciela González, la mujer que salió en los medios de comunicación diciendo que habían trasladado a Santiago el 22 de agosto. “Le mandé un mensaje de Facebook pero todavía no me contestó”, explicó.

Para cualquier información sobre el paradero de Emmanuel Bonnefón la familia pide comunicarse a los teléfonos 0224415449655 o 0224415449654.