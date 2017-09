La familia de Diego Torres huyó de Miami por el huracán

"No sé qué noticias llegan a Argentina pero esto es medio caótico. Si bien son todos muy organizados porque están preparados, desde el lunes que no hay pasajes a ningún lado. Yo tenía para volar mañana a México y me lo cancelaron. Hace una hora y media conseguí otro para Nueva York", cuenta Débora Bello (40) a Infobae desde el aeropuerto de Miami junto a su hija Nina (cuatro), con quien viajaba huyendo del huracán Irma, que ya dejó al menos 10 muertos en el Caribe y se espera que llegue el próximo sábado al sur de la Florida.

La modelo y su hija, fruto de su relación con el cantante Diego Torres (46), ya habían evacuado el departamento en el que viven en la zona Bar Harbour por precaución.

"Veíamos las noticias y ya sabíamos que llegaría este fenómeno, por eso estábamos abastecidas de agua y comida y, si no conseguíamos los pasajes, lo íbamos a pasar en la casa de unos amigos", detalla la modelo y conductora.

Diego Torres se encuentra en Argentina por compromisos laborales pero está en permanente contacto con su mujer y su hija: "Él está muy preocupado. De hecho, fue quien movió cielo y tierra para conseguir los pasajes porque era imposible. Hay muchos vuelos cancelados y las aerolíneas también aprovechan para cobrar valores ridículos".

Si bien está muy preocupada por el presente de Miami, Débora aclara que nunca lo manifestó delante de su hija. "Nina tiene cuatro años y no sabe nada y tampoco se lo demostré. De hecho, si me quedaba, le iba a decir que venía una lluvia grande pero pensaba hacérselo lo más leve posible para que no se asuste", explica sobre la pequeña, a quien ya le habían suspendido las clases en el jardín.