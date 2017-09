Cambios de pasajes y desolación en la Terminal por el paro de choferes

Por un reclamo salarial los choferes de micros de larga distancia paralizaron los servicios por tiempo indeterminado. Desde la medianoche del viernes, el panorama en la Terminal de ómnibus de Mendoza es desolador y desde las empresas estiman que la situación no se resolverá en el transcurso del día. En tanto, los colectivos que estaban en camino cuando se implementó la medida de fuerza, deben completar sus viajes y siguen llegando a destino.

La huelga- que puede durar entre 24 y 48 horas- afecta a más de un centenar de personas que pretendían viajar el fin de semana. Pese a conocer la situación, los pasajeros llegaron con sus bolsos a la Terminal con la esperanza de que los micros partan y en busca de respuestas.

Desde las empresas de colectivos intentan llevar calma y explicaron que desconocen cuánto tiempo puede durar el paro de actividades. "La situación es complicada y no creo que se resuelva de una hora a otra", explicó Jorge López de Flecha Bus.

El encargado de la empresa afirmó que los pasajeros se han acercado para cambiar sus pasajes, en tanto otros, esperan que se revierta la situación. "Tienen el pasaje abierto por 90 días", afirmó el hombre quien dijo que es poca la gente que hace la compra anticipada de sus boletos.

Viajes por urgencia y por amor

Patricia es de Santa Cruz, pero actualmente vive con su familia en Mendoza. La mujer debía viajar junto a su hija que está enferma a Caleta Olivia para realizar trámites que tienen que ver con la afección que padece la menor.

"El colectivo de Andesmar debía partir a las 9.30 y por este paro está demorado. No me queda otra que esperar porque mi viaje no era por placer... es por una urgencia", dijo Patricia quien afirmó que desde la empresa le explicaron que tiene el pasaje abierto por 90 días.

Evelin iba a viajar a ver a su novio en Catriel, Río Negro.



Distinto es el caso de Evelin quien quería aprovechar el fin de semana para ir a ver a su novio que vive en Catriel, Río Negro. "Tengo diez horas de viaje y si se sigue demorando la partida de mi colectivo no voy a llegar a tiempo. Mi novio trabaja y coordinamos mi visita con anticipación", ´contó la joven que vive un amor a distancia.

"Nuestro nivel de tolerancia llega hasta las 12", comentó la mamá de Evelin. Ambas se mostraron enojadas por la situación al igual que el resto de los pasajeros que, con valija en mano, continúan esperando.

La disputa paritaria

En declaraciones a La Red, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, dijo que los transportistas "están buscando una solución económica con el Gobierno" pero advirtió que "antes, tienen que cumplir la ley", en referencia a la resolución del Ministerio de Trabajo que dispuso un incremento salarial del 21 por ciento.

El sindicalista aseguró esta mañana que la medida de fuerza que decretaron desde las 0 hora de hoy solo afectaba a tres empresas, y acusó a los "grupos empresarios grandes" de paralizar el resto de los servicios para negociar con el Gobierno.

"No es un paro. Ayer decidimos parar tres empresas hasta el martes: Flechabus, Vía Bariloche y San José. El martes, si no cumplían, pararíamos dos o tres empresas más. Pero esta mañana, los grupos empresarios grandes cerraron la puerta y no dejan salir a nadie. En definitiva, es un paro patronal", aseveró.

La medida de fuerza puede durar entre 24 y 48 horas.





En tanto, el presidente de la Cámara Empresaria de Buses de Larga Distancia (Celadi), Mario Verdaguer, advirtió ue el sector empresarial no puede afrontar los reclamos salariales de los choferes y calificó de "compulsiva" la resolución del aumento salarial.

Según informó ayer a DyN el secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Caligari, la medida de fuerza "obedece al incumplimiento de la resolución del Ministerio de Trabajo" y advirtió que "puede ser por 24, por 48 horas; se va a levantar cuando cumplan con la paritaria".