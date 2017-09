Micros de larga distancia paran por tiempo indeterminado

Empresarios advirtieron que aún no pudo chequear el alcance de la medida de fuerza.

El presidente de la Cámara Empresaria de Buses de Larga Distancia (Celadi), Mario Verdaguer, advirtió este viernes que el sector empresarial no puede afrontar los reclamos salariales de los choferes, que desde la medianoche iniciaron un paro de actividades.

"No hacemos juicios de valor sobre la legitimidad del pedido, solamente le venimos diciendo al Ministerio de Transporte que la ecuación económica del sector está rota desde hace años", señaló el directivo, en medio de la protesta por el "incumplimiento" del pago del incremento de sueldos del 21 por ciento, dispuesto por el Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdo en la paritaria.

En declaraciones a radio La Red, el empresario dijo que aún no pudo chequear el alcance de la medida de fuerza, pero afirmó que "es probable" que no haya servicios durante todo el día pese a que, en principio, la huelga afectaba a cinco compañías.



Verdaguer calificó como "compulsiva" la resolución 595 del Ministerio de Trabajo, que dispuso un aumento salarial del 21 por ciento más diferentes sumas adicionales, algo que "de las cuatro cámaras del sector, solo dieron conformidad dos, que no alcanzan al 9 por ciento (de las compañías)".

"El sector está virtualmente parado porque viene pagando muy mal el salario en los últimos meses, en cuotas en algunos casos", añadió el empresario.

Según informó ayer a DyN el secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Caligari, la medida de fuerza "obedece al incumplimiento de la resolución del Ministerio de Trabajo" y advirtió que "puede ser por 24, por 48 horas; se va a levantar cuando cumplan con la paritaria".