Pujas por el protagonismo

Los cruces, tensiones y rencillas internas por el protagonismo político de las principales figuras dirigenciales no hacen más que generar incertidumbre y confundir a la ciudadanía. Por eso es importante que los trabajos que se realizan por igual sean destacados de la misma manera,más allá del accionar de la prensa, aunque se debe entender que de fondo hay cuestiones de importancia radical para la población que merecen atención permanente, constante y que ameritan una verdadera presencia. Por tal motivo, es casi inadmisible este tipo de cortocircuitos en los ámbitos de poder cuando las demandas crecen de manera sostenida sobre cuestiones básicas, ya sean económicas, laborales, de servicios o de infraestructura. Ahí debe estar depositado todo el esfuerzo de los representantes y no perder de vista las necesidades reclamadas en pos de una mejor calidad de vida para todos. No se puede perder tiempo.