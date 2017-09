Las promesas que se disipan

Cada campaña para elecciones de legisladores nacionales muestra el mismo discurso. De una u otra manera, todos los partidos se encargan de hacer hincapié en que trabajarán por Mendoza y que representarán los intereses de la provincia como corresponde en el Congreso. Poco de eso ocurre luego en la práctica. De lo contrario, ya estaría solucionado, por ejemplo, el caos en el corredor internacional a Chile. Pasan los gobiernos y nadie logra dar una solución. Y en este punto es clave la participación del Estado nacional. Sin embargo, si desde Mendoza no existe una política que trascienda gestiones, difícilmente el resultado sea diferente del que se viene dando hasta ahora. Es un ejemplo, entre tantos, de que, a la hora de la verdad, los intereses de los mendocinos no siempre son defendidos como corresponde. No se trata de encontrar una solución mágica, pero sí de trazar un plan y que pueda extenderse en el tiempo.