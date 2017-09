Fuerte cruce entre Barby Silenzi y Francisco Delgado en el Bailando

El ex GH pasó por la pista de Bailando como invitado y terminó cruzándose con la madre de su hija telefónicamente.

En el arranque del programa, Marcelo Tinelli recibió al primer trío de la noche: Nancy Pazos y Cristian Ponce, acompañados por Francisco Delgado, salieron a la pista para interpretar “Amor fugitivo”, de Walter Olmos.

En la previa, Francisco habló de la relación entre Barby Silenzi, su ex, y El Polaco, generando una rápida respuesta de la bailarina vía Twitter.

“Me da la impresión que Barby es una mujer que la fidelidad para ella es un pilar…y las mujeres siempre eligen a un tipo guacho”, manifestó en claro mensaje hacia el Polaco.

"Barby me contó a mí, que en la mitad del certamen del año pasado el Polaco le pidió que sea su novia. Me parece que este año es igual. Cada vez que me habla del Polaco se derrite", aseguró.





Barby, que se encontraba mirando el Bailando, escribió en la red: “Lo que faltaba… Francisco es mi psicólogo, y sabe todo lo que me pasa, siento, quiero y necesito”.

Y agregó: “¡¡¡No estoy enamorada del Polaco!!!”.

Luego llegó el momento del careo en vivo entre Delgado y Silenzi.

Tras la consulta de Francisco sobre si era un mal padre, Barby dijo: “No, la verdad que no. En base a lo que dije en los medios fuiste mejorando. No quiero que pases un mal momento”.

Después llovieron las facturas por infidelidad. “Es muy infiel”, dijo ella. “Barby también me fue infiel. Yo vivía con ella y un día le llega un mensaje que decía ‘Luciano de Ideas’. Ella había ido a un casting y yo como un salame haciendo bolognesa. Y cuando llegué tenía un mensaje del productor que le decía que linda que estuviste”, contestó él.

“Franciso piensa que sabe todo de mí y de mi vida. Y no sabe nada”, cerró la bailarina del hijo de la Bomba Tucumana.

