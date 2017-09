Un matrimonio asegura que trasladó a Maldonado

Una pareja de Tierra del Fuego declaró este jueves haber levantado a Santiago Maldonado el pasado 22 de agosto en el tramo de la ruta 40 que va de Esquel a Tecka, y que les habría confesado que su destino era la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Según Graciela González y Eduardo Muñoz, el pasado 22 de agosto tuvieron contacto con el joven, buscado desde el 1 de ese mes tras un operativo de Gendarmería, quien estaba "indefenso, con ropa muy liviana, no tenía campera, las medias se las puso de guantes, estaba lastimado, tenía una marca en la frente, como si hubiese tenido una venda por mucho tiempo".



Además, declararon que Maldonado tenía "la nariz lastimada, la piel, muy demacrado y delgado, la ropa le quedaba grande. Después dijo que su cuñada lo había llamado por su cumpleaños".



En declaraciones al canal 26, la pareja aseguró que reconoció el rostro del joven tras la masiva movilización en Plaza de Mayo, por lo que efectuaron la denuncia el pasado 31 de agosto en la comisaría de Río Grande.



"Le preguntamos por sus cosas y nos dijo que le habían robado y se había peleado. Le pregunté por su nombre y no me quiso decir, porque estaba muy triste, como shockeado y después me dijo que había cumplido 28 años", agregó Muñoz.



Además, la mujer aseguró que el joven tenía como destino la ciudad de Comodoro Rivadavia, para luego llegar a Puerto Madryn.



Durante un conferencia de prensa, esta versión fue consultada a la familia del joven, por lo que la abogada del CELS, Verónica Heredia, exigió a los medios de comunicación que "informen con responsabilidad porque atenta contra la investigación y los familiares, que escuchan barbaridades de las autoridades y los medios que inventan".



En ese sentido, el hermano del joven desaparecido, Sergio Maldonado agregó: "Queremos descartar todas la hipótesis, que no se busquen más (por fuera de la figura) de desaparición forzada por Gendarmería. Descarten todas las hipótesis, se está investigando sólo sobre Gendarmería".