Esteban Lamothe habló sobre la escena de sexo con Celeste Cid

En diálogo con el ciclo Por si Las Moscas por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Esteban Lamothe se refirió a la escena de sexo que grabó junto a Celeste Cid en Las Estrellas. El actor dijo estar acostumbrado a este tipo de situaciones en la ficción y se comparó con un colega de otros tiempos

Consultado sobre cómo se prepara para las escenas de alto voltaje, Lamothe dijo: “Soy como Gerardo Romano en los ‘90”. Y agregó: “Estoy re acostumbrado pero no son las escenas que más me gustan hacer, porque tratás de hacer que estás cogiendo y no lo estás haciendo”, lanzó al referirse a la metodología que usan para interpretar las escenas de sexo.

Al mismo tiempo argumentó: “Porque cuando te enojás en la ficción tratás de enojarte enserio, hacer lo más cercano a la realidad, acá no podés, acá es todo forzado”.

En este sentido, acerca de cómo se prepara para esas escenas precisó que “me agarro mucho del director, de los planos, de la técnica y apelo a la confianza que tengo con la compañera, con Celeste (Cid)”.

“Es difícil porque te sentís muy miserable están ahí en calzones todo el día, se le dedica mucho tiempo y muchos planos a esas escenas, siempre son muy cliperas, es incómodo”, explicó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Respecto a la actualidad de la ficción, Lamothe opinó: “Hay un público todavía para ver novelas, tiras. Yo sé que están las nuevas plataformas, Netflix, y todo eso, pero tampoco la calidad va de la mano del rating porque quedó demostrado esto con Fanny, La Fan que estaba buenísima y la gente no la acompañó”.

Fundamentó entonces que “ahora estoy sintiendo de verdad la respuesta de la gente, después de haber hecho dos tiras con éxito sé que por suerte hay buenos directores, buenos libros”.

Por último, acerca de sus proyectos profesionales futuros, adelantó que “estoy viendo ahora por un unitario, una obra de teatro, no doy los nombres porque no sé si voy a poder hacer. Y la nueva película de Santiago Mitre, arrancamos a filmar el año que viene”, concluyó.