“No se si querían robarme o matarme”

Ana Lucero tiene 28 años y es auxiliar de la Policía de Mendoza con destino en la Comisaría Décima de Maipú. Este jueves por la mañana salvó su vida de milagro después de ser asaltada por dos jóvenes motochorros a pocas cuadras de su hogar.

Uno de los asaltantes, después de cruzarle el rodado menor y frenarle el paso, sacó un revólver y le disparó a quemarropa, a menos de un metro de distancia. El plomo atravesó el antebrazo izquierdo de la efectivo y, a los pocos minutos, bajo estado de shock por la situación traumática que enfrentó, fue llevada a la Clínica Francesa.

Los malvivientes se dieron a la fuga sin ser detenidos y el fiscal de Robos Agravados Gonzalo Marzal se hizo cargo de la instrucción. Horas más tarde, ya con el alta médica, Lucero habló con este diario y relató: “Por suerte estoy contando la historia”.

La hipótesis principal sostiene que los motochorros, que serían de la zona, tenían como objetivo sustraer el auto de la víctima, un Chevrolet Vectra bordó, pero no descartan que también hayan intentado darle algún tipo de mensaje a la víctima, de acuerdo con algunas sospechas después de un robo que sufrió en su casa hace algunos meses y la detención del acusado de ese hecho.

Ver también: Motochorros intentaron robarle el auto a una policía y la balearon

Lo cierto es que, minutos antes de las 7.30, Lucero, quien realiza tareas administrativas en la citada dependencia y no porta el arma reglamentaria porque no está recuperada de un accidente sucedido el año pasado que le provocó lesiones en el oído derecho (sufre mareos y perdida de conciencia) se movilizaba en su vehículo por calle Pellegrini de San José cuando, entre Uruguay y Rivadavia, dos motochorros le cortaron el tránsito.

En ese instancia, la efectivo se dio cuenta de que estaba sufriendo un hecho de inseguridad y reaccionó bajándose de Vectra. Uno de los delincuentes había descendido de la moto y el otro aguardaba al mando del manubrio con el motor encendido. “A mí no me vas a asaltar, soy policía”, le gritó, palabras más palabras menos, Lucero al asaltante que le exigía la entrega del auto mientras la amenazaba con un arma de fuego. Por lo que pudo observar la víctima, se trataba de un revólver calibre 32 de color negro.

A los pocos segundos, el sujeto, que era de tez trigueña, tenía el casco puesto y medía aproximadamente un metro setenta, le disparó. El proyectil atravesó el brazo izquierdo de la víctima y los ladrones se dieron a la fuga. “En ese momento estaba en shock. No sabía ni cómo me llamaba ni qué estaba pasando. Vi que me tenía un coágulo en el brazo y llamé al 911”, describió. Y agregó: “Después del primer disparo, regresé al auto y tiró otra vez, pero el plomo no me dio y al auto, tampoco”.

A los pocos minutos, Lucero recibió asistencia médica y fue trasladada a la Clínica Francesa, en Dorrego. Allí le realizaron las curaciones y le dieron el alta médica.

Si bien Lucero cree que sufrió un asalto al voleo de parte de motochorros que buscaban llevarse el auto, no descarta que pueda tratarse de algún tipo de venganza. Hace algunos meses, ocurrió un robo en su casa y se detuvo a un vecino como sospechoso gracias al aporte que brindó. Por esto no descarta que le hayan marcado su auto para darle algún tipo de mensaje. “Yo no sé si querían robarme o matarme, porque le auto no se lo llevaron”, finalizó.