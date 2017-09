Levantaron el programa de Catherine Fulop

Durante cuatro años, Catherine Fulop condujo “Mi gente bella” en el primer horario de la mañana de Radio Vale 97.5. Si bien tenía contrato hasta diciembre, la empresa decidió desvincularla. Su reemplazo fue la gran sorpresa: Laura Fernández.

Cathy sorprendió a todos al anunciar que ya no estará al frente al ciclo radial “Mi gente bella” por una decisión de las autoridades de la emisora.

Gracias x las muestras de amor. Mañana les cuento en #MiGenteBella los pormenores de la decisión del levantar el programa junto a @marcefoss — Catherine Fulop (@catherine_fulop) 6 de septiembre de 2017

Pero la sorpresa no terminó ahí. Tras la salida de Fulop, llega Laura Fernández. La bailarina, participante del Bailando y conductora de Combate (Canal9) probará suerte, desde octubre, en el horario que ocupaba la venezolana.

“Mi programa no bajaba el rating. Todo lo contrario. Parece que es para probar algo nuevo y por eso es mejor que estar con el aire caliente”, dijo la conductora defendiendo a su equipo. Y siguió: “Cuando me lo comunicaron, yo trato de ser positiva, me sorprendió. Prefiero decirlo en mi programa en lugar de decirlo en un programa de televisión. Sorprende que el programa se levante en septiembre, mi contrato era hasta diciembre. Supongo que es para ver ahora y no esperar al año que viene, que la gente está en otra cosa”.

Luego reveló internas de la emisora: “Fui un soldado… me hubiera gustado ser capitán, pero hay una cabeza que manda. Yo no me impuse con mi carácter, soy inquieta, alborotada, no tengo poder de síntesis, todo lo contrario de lo que puede hacer alguien que trabaja en radio, pero yo estoy aprendiendo y por eso no use tanto mi carácter”.

Cathy estará al frente de “Gente Bella” hasta el 29 de septiembre.