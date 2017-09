Bergman explicó por qué compró los TV en Chile

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, viajó a Chile para participar de un congreso. A su regreso, el funcionario fue fotografiado en Aeroparque con dos televisores de 55 pulgadas. La imagen, publicada por una usuaria de Twitter, se viralizó rápidamente y generó críticas e ironías.

Ver más: El ministro de Ambiente fue a Chile y se compró dos TV

El funcionario habló con Infobae y explicó que "fue una decisión personal sin requerir ni asistencia ni utilizar estructuras del Estado. Tenía una invitación que se terminaba de confirmar en el transcurso de mi estadía en Chile y yo me había comprometido porque formo parte de este Instituto que se está inaugurando esta noche. Es un seminario de formación rabínica reformista en el marco de una fundación que se llama Mishkan que cumple sus primeros 25 años. Yo tenía el compromiso de apoyar y además de dirigir lo que va a ser el centro de educación a distancia de la formación rabínica y tomé la decisión, con mis propios recursos y mis propias manos, de comprar el Smart TV que es imprescindible para las teleconferencias ya que estamos conectados con centros de formación en Estados Unidos".

Además, Bergman aclaró "Lo hice con total espontaneidad, sin necesidad de ocultarme ni utilizar ningún atajo. Lo compré, pagué el oversized en la compañía aérea y los impuestos como corresponde. Ni me escondí ni me fui de donde estaban todos los pasajeros, con los que viajé en la misma clase y como uno más. Me comporté de manera espontánea, ni siquiera premeditada. Casi análogo a como lo hice la vez pasada, cuando yo tampoco suponía esa repercusión en Twitter. Hay una condena y un juicio de valor sobre esta actitud que no digo que no podamos debatir, sobre todo por los antecedentes y porque la gente siempre tiene tanta suspicacia y dudas sobre la función pública".

Con respecto a comprar artículos en el exterior y no Argentina, el funcionario detalló: "Me parece que en algún momento vamos a tener que discutir el tema de fondo, por qué los argentinos tenemos que pagar tanto de más determinadas cosas. Eso de alguna manera va a permitir una mayor transparencia en el tema no solo de lo legal sino al acceso de estos bienes que, insisto, en mi caso fue coyuntural porque estaba ahí y fui, lo compré y lo traje. No hice una especulación sobre si apoyo a la industria nacional o si estoy a favor o no de estas discusiones que me parecen relevantes e importantes. Entiendo también que la gente no tenga el mismo nivel de exigencia para un funcionario que para un ciudadano común. Lo entiendo perfectamente. Estoy planteando para una lista más extensa que un LED, por ejemplo si el turismo lo tenemos que hacer acá o en el exterior, controlar qué bienes compra la gente cuando hace turismo, si usa autos nacionales o importados, una cantidad de categorías… Parece ser que importa más la apariencia que la consistencia, lo entiendo pero no necesariamente lo acepto. No tengo que aparentar nada que no soy".