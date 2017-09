Menotti: "Creo que Sampaoli es el ténico indicado para la Selección"

El entrenador campeón mundial en el Mundial Argentina '78, César Menotti, respaldó a Jorge Sampaoli al considerar que es el "técnico indicado para la selección" y si bien evaluó que el seleccionado "pierde estilo" ante la adversidad, confió que "puede ganar" los dos partidos que le quedan.

Menotti se quejó de una filtración de un audio en que cuestionó el juego del seleccionado.

"Nunca cuestione a un entrenador como entrenador, no soy dueño de la verdad. Que yo diga que fue un espanto es por las obligaciones que tiene una selección, que se atrapa con el vértigo", aclaró Menotti por radio AM 1050 Güemes.



Y agregó: "no voy a decir que Sampaoli fue un espanto. Espanto es lo que nos pasa, no el entrenador".

Tras considerar una "infamia que se metan en conversaciones privadas", Menotti dijo que tiene una "relación cordial" con Sampaoli".

"Siempre dije que me parecía bien su arribo a la selección- Creo que era el técnico indicado para la selección", afirmó el conductor del seleccionado primer campeón mundial.

En cuanto al funcionamiento del equipo dijo que el seleccionado "no asimilas las urgencias que tiene" y entonces "prioriza el individualismo".

"Hay que empezar a mejorar y entender la relación afectiva entre un equipo y la gente", sostuvo.

Y advirtió: "si pensamos que esto lo vamos a resolver poniendo drones, aviones, está complicada la cosa".

"Argentina se desespera y pierde el estilo de juego frente a la adversidad", dijo que "tiene posibilidades de ganar los dos partidos" y estimó que "clasifica sin repechaje".