Facundo Moyano, el galán y ¿pirata? de la política

Es diputado, peronista, y toda su familia está vinculada al ambiente sindical. Sin embargo, Facundo Moyano suele ser noticia últimamente por sus conquistas amorosas, algunas infidelidades y ciertos escándalos. ¿Algo más? Sí, el joven es considerado el más galán en el mundo de la política. Pero… ¿es el más pirata también?

Su ingreso al mundo mediático llegó de la mano de Susana Giménez, con quien compartió varias veladas, y hasta se habló de romance. Las mismísimas Moria Casán y Mirtha Legrand confirmaron que hubo algo, y la madre del diputado también habló.

Pero el escándalo llegó de la mano de Nicole Neumann, con quien fue a cenar, video del ascensor mediante. Y las fechas en las que tuvo contacto con la rubia, coinciden con la última parte de su relación con Eva Bargiela. Fue justamente esta última quien sacó cuentas y confirmó la infidelidad: “Y sí, fue una confirmación y me dolió. Yo no soy rencorosa, no odio a nadie, soy muy tranquila y sé entender a las personas… uno nunca sabe las vueltas que da la vida”.

Pero como si esto fuera poco, apareció una tercera… ¡no, perdón, una cuarta en discordia! “Facundo Moyano estuvo con una modelo española que publicó todos los chats con él y después lo bloqueó; parece que a la modelo le dijo que Susana Giménez era una vieja y que con la azafata (Eva Bargiela) no estaba. Ayer lo estaban esperando en el Congreso, pero estaba con Nicole en un hotel”, contó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, basado en las declaraciones de Celia Fuentes en Primicias Ya, en las que dijo que lo conoció en abril en un boliche de España.

Pero además de sus conquistas, Facundo es furor en las redes sociales por su facha y su abdominales marcados. Justamente el miércoles 6 estuvo como invitado en el programa A dos Voces, de TN, y se lo vio distinto. ¿Se hizo un retoque en su rostro? Las malas lenguas aseguran que sí.

