Gago, Pérez y Fabra, disponibles para visitar a Lanús

Los mediocampistas Fernando Gago y Pablo Pérez y el defensor colombiano Frank Fabra estarán disponibles en Boca Juniors para visitar el domingo próximo a Lanús por la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Gago y Pérez, fundamentales en la estructura del equipo de Guillermo Barros Schelotto, se entrenaron de manera normal luego de cumplir con una jornada de trabajo diferenciado el miércoles; en tanto Fabra, que hoy su reincorporó del seleccionado de su país, avisó que no tiene ningún problema físico pese a ser reemplazado en el partido con Brasil en Barranquilla.

En el superclásico amistoso del sábado pasado en San Juan, Gago se retiró mareado y con un dolor fuerte en la cabeza y oído, por eso ayer cumplió con una tarea diferenciada y reposo, luego de que los médicos decidieran que no era necesario realizarse estudios.

Por su parte, Pérez se retiró ayer en plena práctica de fútbol reducido debido a un fuerte dolor en el pubis que lo tiene a maltraer desde la semana pasada y por eso estuvo en el banco de los suplentes ante River.

En la jornada de hoy, ambos participaron de la práctica con normalidad, por lo que el Mellizo Barros Schelotto los tendrá en cuenta para visitar La Fortaleza.

Del mismo modo que Fabra, hoy retornado al igual que sus compatriotas Wilmar Barrios y Edwin Cardona. "Estoy bien, creo que fue sólo un calambre. No tendré inconvenientes para jugar", explicó el lateral izquierdo en su llegada al país.

Entonces, el probable equipo de Boca será con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Fabra; Pérez, Barrios y Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Cardona.

En el caso que Fabra se resintiera de la lesión, su reemplazante en el once inicial será Fernando Evangelista, que jugó el sábado pasado ante River.

Rossi, que ocupará la valla titular, aseguró que "no importa que Lanús juegue con un equipo alternativo el domingo" porque el partido será "igualmente difícil".

"Siempre es complicado jugar en esa cancha", aseguró el arquero que participó hoy de la presentación del equipo de básquetbol para la próxima Liga Nacional (LNB).

Sobre el funcionamiento de Boca, Rossi reflexionó: "La manera de juego del equipo es mantenerse lejos del arco propio y atacar. Está bueno esto de que no te lleguen tanto para no tener trabajo, pero te llegan una o dos y tenés que responder. Quizá es preferible que te lleguen un poco más y que no te hagan ningún gol".

Y luego se refirió a su competencia con Guillermo Sara, ya recuperado de la lesión en el hombro que lo marginó del arco a fines del año pasado. "El deseo personal como dijo Sara es atajar, pero no por eso nos vamos a hacer el mal el uno al otro, al contrario. Esto es un equipo, un gran grupo y tiramos todos para el mismo lado", afirmó.

Boca volverá al trabajo mañana desde las 9.30 en el Complejo Pedro Pompilio de cara al choque con Lanús, que se producirá el domingo a las 20.05 con el arbitraje de Fernando Echenique.

Tres días después, desde las 21, el equipo asumirá el partido con Guillermo Brown de Madryn por los 16vos de la Copa Argentina, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.