Cotón: “No puedo dejar pasar esta chance”

Juan Carlos Reveco, a los 34 años de edad, se encuentra ante la posibilidad de volver a pelear nuevamente por el título mundial, como lo hizo hace dos años. Antes deberá vencer al tailandés Komgrich Nantapech, a quien enfrentará el viernes en General Alvear.

El ex campeón minimosca y mosca AMB, y Nantapech efectuarán hoy el pesaje reglamentario para disputar mañana una pelea eliminatoria para que el ganador enfrente al campeón mosca FIB, el filipino Donnie Nietes.

Reveco y Nantapech subirán a la balanza a las 17.30, en el casino de Mendoza de la ciudad de General Alvear, para encuadrarse en la división mosca, que tiene un límite de 50,800 kilos, de cara al combate que sostendrán en el polideportivo Deportistas Alvearenses.

En la previa al combate, Cotón se refirió a su contrincante asiático: “Es un rival fuerte, tuvo una chance mundial hace cuatro meses y perdió por puntos. Ahora se dio la chance de que pelee conmigo en la Eliminatoria Mundial. Es un boxeador que va al frente, es fuerte, noqueador. Hay que estar muy concentrado y atento a los golpes ascendentes y a los rectos de derecha, que son su fuerte”.

En cuanto a su preparación, el malargüino contó: “Me entrené con Lucas Fernández, que me ha hecho un planteo de pelea similar al de mi rival. Me he estado moviendo mucho a los laterales, trabajando los jabs y los costados, para intentar incomodarlo. Sé por dónde va a pasar la pelea y Lucas se adapta justo”.

El pupilo de Ariel Cuello, además, contó: “Llego al combate de manera excelente, me siento muy bien, ansioso, esperando que llegue el día. Tengo muchas ganas por esta oportunidad. Hace dos años de la última pelea mundial. Si bien esta no es una pelea mundial, estamos a las puertas. Por eso lo tomo con una responsabilidad terrible. Sé que tengo 34 años y no puedo dejar esperar mucho más. Estoy al límite de mi carrera y no puedo desaprovechar esta chance”.

Reveco tuvo una gran experiencia durante el 2013 en General Alvear. Cotón venció allí al mexicano Ulises Lara, en una defensa de la corona mosca AMB.

“Alvear es hermoso. Peleé en el 2013, y, la gente respondió de una manera increíble. Tengo una gran expectativa. Sé que van a alentarme y será un punto a favor”, dijo el púgil.

Además, Reveco, en su sprint final, contó con el apoyo de Jonathan Barros. “El Yoni Barros estuvo ayudándome en la última semana de guanteo. Es un monstruo”, manifestó.

Por último, su pálpito: “Creo que vamos a pelear los 12 rounds. Vamos a tener que trabajar mucho”, confió.

Si Reveco (38-3-0/ 19 ko) vence a Nantapech (22-4-0/ 15 ko), quedará como retador mandatorio para enfrentar a Nietes y conquistar el título mosca que ostentó en la versión AMB.

En su última pelea, el mendocino nacido en la ciudad de Malargüe ganó el vacante título sudamericano supermosca al derrotar por puntos en 12 vueltas –unánime– al venezolano Jesús Vargas, en un combate disputado en el estadio de la Federación Argentina de Box el 21 de abril.